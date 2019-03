Tren Maya Podría Costar Entre Cuatro y 10 Veces más de lo Previsto

* Si no Realizan Planeación Optima, Alerta el IMCO.

Ciudad de México.- Si la planeación no es la óptima, el Tren Maya podría aumentar su costo de producción entre cuatro y 10 veces más que los 120 mil a 150 mil millones de pesos calculados por el gobierno federal, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En un comunicado, el centro de investigación alertó que, de acuerdo con la experiencia internacional, los proyectos ferroviarios elevan su costo en un 45% sobre lo presupuestado.

Consideró necesario que el gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte, con el fin de que el proyecto genere ganancias o no requiera de subsidios gubernamentales durante su vida útil.

“El costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende entre los 479 mil 920 millones de pesos y 1 billón 599 mil 767 millones de pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal.

“El peor escenario sería aquel en el que la construcción del Tren Maya no cumpla con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el gobierno federal acabe subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de otro proyecto sin beneficios para nadie”, alertó el Imco.

Recordó que especialistas ambientales han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, así como en la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto.

Esta evaluación deberá ser uno de los ejes centrales y preventivos de la decisión del gobierno para iniciar las obras, consideró.

“El 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos.

“Asimismo, antes del inicio de la construcción, el gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena.

“Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra”, detalló el Instituto.

Entre las recomendaciones del Imco para aumentar la rentabilidad del proyecto está incluir a la población en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, “con lo que el gobierno podrá gestionar de mejor forma diversos riesgos sociales”.

Propuso además incorporar actividades distintas al turismo en la planeación de la obra; asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos, y obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra.

Finalmente sugirió evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos que puedan generar un mayor beneficio a la sociedad; “un ejemplo de esto podría ser el Ferrocarril Transístmico”, concluyó. Apro