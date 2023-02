Diputados de Morena Defenderán Reforma Electoral: Ignacio Mier

Ciudad de México, 10 de febrero.-El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, indicó que su fracción defenderá la reforma electoral.

De gira por Tabasco, destacó que son los ciudadanos quienes llevan 30 años construyendo un instituto electoral que realmente garantice un sistema democrático, «es una lucha que se ha emprendido desde la ciudadanía».

Por eso, dijo, la reforma electoral tiene como objeto que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea un verdadero instrumento de los mexicanos que vele por sus derechos democráticos y no por los intereses de unos cuantos.

«Son tiempos de definiciones para México, para nuestro movimiento», por lo cual, «aún cuando anden zopiloteándonos por ahí los del INE, hay que ser abiertos», comentó.

Mier Velazco reiteró que la reforma electoral surge del reclamo de los mexicanos, ante el despilfarro de recursos que los consejeros del INE realizan con el dinero de todos, y recordó que el órgano electoral maneja sin elecciones más de 13 mil millones de pesos anuales.

Por ello, insistió en que la democracia no puede ser tan costosa, «que sea el pueblo el que decida, que le demos cumplimiento cabal a lo que dice la Constitución en su artículo 39, que el poder emana del pueblo y se deposita originalmente en beneficio del pueblo».

Además, subrayó la solidaridad de los ciudadanos que participan en las jornadas electorales, «desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, y no ganan lo que gana un consejero, no ganan 450 mil pesos al mes; viven modestamente de sus ingresos, pero solidariamente, cívicamente van a apoyar cada vez que hay elecciones».

El líder parlamentario morenista llamó a la población y a simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional a mantenerse unidos y no decaer en la exigencia de una verdadera democracia, porque dijo, «un país verdaderamente democrático, un país que verdaderamente aspira a vivir en democracia, no puede andar con simulaciones». Sun