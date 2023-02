Defensa de Luna Sabe Quién es «Testigo Significativo» de la Fiscalía

Ciudad de México; 12 de Febrero.- La defensa de Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad, ya sabe quién es el «testigo significativo» que presentará este lunes la fiscalía en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con un documento que emitió el equipo encabezado por César de Castro, y que fue compartido en su Twitter por el periodista Keegan Hamilton, el testigo fue sentenciado en «marzo de 2020». El nombre del testigo fue borrado con negro para evitar que se filtrara.

La defensa se queja ante el juez Brian Cogan, que lleva el caso, de que los Fiscales no han entregado más que una mínima parte de evidencia luego de al menos 47 reuniones con dicho testigo entre 2020 y 2023.

En particular, detalla, «el gobierno dice que se reunió con el testigo 18 veces en 2022 y 2023 y ayer por la noche (el documento tiene fecha de 12 de febrero) entregó a la defensa dos páginas… relacionadas con dos de esas 18 reuniones». La información entregada corresponde a encuentros en noviembre de 2022 y el 17 de enero de 2023.

«El gobierno sólo ha producido notas de tres reuniones desde el arresto del señor García Luna, en 2019».

El dato sobre cuándo habría sido sentenciado ese testigo sorprende, pues hasta ahora se manejaban principalmente dos nombres de posibles testigos que podrían comparecer este lunes: Édgar Valdez Villarreal, alias «La Barbie», y Jesús «Rey» Zambada. Ninguno de los dos fue sentenciado en esa fecha.

Este lunes, la defensa deberá definir también si testifica o no el propio García Luna. Es su derecho no hacerlo.

Inicia Etapa Final de Juicio Contra Genaro García Luna.

El juicio ha entrado en su etapa final y en los próximos días se darán las deliberaciones de los 12 miembros del jurado que deberán decidir sobre la culpabilidad o la inocencia del exsecretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012. Ellos han escuchado durante 3 semanas 25 testimonios que se han movido desde los relatos fríos y nauseabundos de torturas y asesinatos, hasta detalladas y grises descripciones de propiedades o discusiones legales que han vertido un peso plomizo sobre los párpados de algunos miembros del jurado.

La defensa de García Luna se queja de que la Fiscalía no ha presentado evidencias que inculpen a su cliente de los delitos que se le imputan: cuatro por narcotráfico y uno por mentir a la autoridad migratoria estadounidense cuando solicitó la ciudadanía de ese país.

Sin embargo, desde el principio el juez Cogan advirtió que se podrían tener en cuenta sólo los testimonios como evidencia, y la clave radica en qué tan convincentes han sido los testigos para que el jurado pueda declarar al acusado culpable, o no culpable. Sun