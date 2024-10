Samuel García Anuncia que Procederá Penalmente Contra Diputados de Nuevo León

Monterrey, NL.; 15 de Diciembre.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que procederá penalmente en el ámbito federal y hasta las últimas consecuencias, en contra de los 26 Diputados locales del PAN y el PRI, porque han incurridos en delitos como usurpación de funciones y abuso de autoridad, al legislar para quitarle atribuciones y darle validez a sus decretos mediante su publicación en una gaceta del Congreso, pero la Corte resolvió que sólo es para fines informativos.

Mediante dos videos de diez minutos cada uno que publicó en sus redes sociales, García Sepúlveda arremetió contra los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno y Marko Cortés del PAN, la precandidata Xóchitl Gálvez, comunicadores y medios que la «inflan» mientras a lo atacan diariamente, aún después de que lo bajaron de la contienda por el terror de que mandó a la aspirante al tercer lugar en sólo diez días.

Pero advirtió que afortunadamente existen las redes sociales y los jóvenes ya despertaron. «Los tenis no los colgamos, los fosfo los tenemos más puestos que nunca, todo México se va a dar cuenta de que la verdadera y única opción es MC; pa’ fuera el PRIAN, para fuera las ratas corruptas del PRIAN, ‘Markito’, ‘Alito’, Vicente Fox, Calderón y séquito de la vieja política».

Dijo el Gobernador, «sé que este video no les va a gustar» a los líderes partidistas ni a su candidata y mucho menos a los diputados locales del PRIAN», y es que, comentó «me esperé al día de hoy (este viernes) para hacerlo público, porque hoy se fue de vacaciones, regresan en enero, y no les quise dar chance ni de meter las manos».

Aseveró que los 26 legisladores de ambos partidos «están ahorita en un claro delito de usurpación de funciones, abuso de autoridad y van a ser denunciados penalmente». Señaló que no quiso hacer rueda de prensa porque muchos medios locales y nacionales son pro Xóchitl, a quien intentaron inflar diciendo que era El Fenómeno, La Tormenta, el Huracán, cuando en verdad «me da mucha pena su campaña» y a pesar de que él ya no está en la competencia cayó dos puntos, porque en solo diez días «hice temblar al sistema, mandé al PRIAN al tercer lugar y tuvieron que mover botones en lo más alto de su cúpula de poder para bajarme».

Prosiguió, «me esperé a este momento, para anunciar que el Congreso de Nuevo León va a ser denunciado penalmente porque los diputados del PRI y el PAN que recibieron línea de ‘Alito’ y de ‘Markito’, llevan un año cometiendo serias ilegalidades que constituyen delito penal federal», ya que intentando bloquear al Ejecutivo, quisieron cambiar la Constitución para prohibir mi licencia, mi salidas, quitarme el derecho de veto al Fiscal, porque querían poner a Adrián de la Garza, para que los diputados tengan la facultad de hacer el presupuesto.

Asimismo, afirmó, «quisieron quitarme la Defensoría Pública, el SATNL, la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera, el tribunal contencioso administrativo, » y se pusieron fuero estos bandidos para que no los toquen, me intentaron quitar la defensoría pública y crearon estos brutos, cobardes, un sistema parlamentario en Nuevo León donde el Congreso pone al gabinete del gobernador, quitarle y ponerle a Samuel García su gabinete, sus secretarios, a sus directores de paraestatales y que ellos manejaran el presupuesto de Nuevo León.

Y lo intentaron, puntualizó, «haciendo una violación grave, pues al Congreso le toca debatir, votar y mandar al Poder Ejecutivo las leyes y reformas, y al Poder Ejecutivo le toca sancionar, promulgar y publicar en el Periódico Oficial las reformas, inclusive tiene el derecho de veto.

Pero «este congreso está lleno de trogloditas del PRI y del PAN, por eso se tienen que ir de México y de Nuevo León, dijeron no, el proceso se cambia, el Ejecutivo ya no interviene, basta que publiquemos en Internet, en la Gaceta del Congreso para que entre en vigor».

Así que «contra esa aberración nos fuimos a la Suprema Corte y resolvió que el proceso legislativo implica forzosamente pasar por el gobernador con la sanción, promulgación y publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, y que su página de internet no tiene validez».