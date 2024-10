Profeco Advierte a Aerolíneas Entrar en Materia Legal por Cuotas de Equipaje

*No Respetan el uso de Maletas no Mayor a 10 kg.

Ciudad de México; 8 de Enero.- David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advirtió a las aerolíneas de «entrar en materia legal» por no respetar a los usuarios por el uso de equipaje de mano no mayor a 10 kilos.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes 8 de enero en Palacio Nacional, Aguilar Romero afirmó que Aeroméxico es la aerolínea que más ha respetado «el tema de viajar con equipaje no mayor a 10 kilogramos».

«Con Volaris hemos tenido problemas en esta temporada vacacional, al arranque del operativo, enfatizamos eso y seguimos en este tema porque, de lo contrario, vamos a tener que entrar de manera más enfática, en materia legal, para reforzar el tema del equipaje no mayor a 10 kilogramos», dijo el procurador federal del consumidor.

«Ese tema lo estamos tratando, se ha venido dando seguimiento desde el año pasado y vamos a tener muy buenas noticias entre febrero y marzo para respetar estos tiempos legales sobre ese tema», agregó.

Sobre una denuncia contra Viva Aerobús por maltrato a un joven con discapacidad, el titular de Profeco indicó que ya sostienen pláticas con la aerolínea «para reforzar y mejorar, en la medida de lo posible, este tipo de temas». Sun