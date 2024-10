En Febrero AMLO Suspenderá Actos Públicos

* Por Veda Electoral.

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que al concluir febrero suspenderá sus actos públicos debido a la veda electoral -sólo tendrá giras de supervisión privadas-, aunque continuará con las mañaneras.

A la par, López Obrador acusó que desde principios de año los opositores abrieron con una campaña mediática en su contra, esto con el objetivo de perjudicar a Morena, acotando “no les funcionó”.

En ese sentido, remarcó que la oposición ha aprovechado el inicio de este año de elección presidencial para lanzar una campaña mediática contra él y su gobierno, que incluyó la “exaltación” de hechos violentos en Tabasco y Guerrero, así como la difusión de que el costo gasolina estaba arriba de 28 Pesos por litro.

“Se me vinieron con todo y sí me doy cuenta, pero no les funcionó. Eso no significa que no vaya a seguir la campaña, va a continuar. Así dicen en mi pueblo, en Tabasco dicen: ‘Lo mejor es lo peor que se va a poner’.”

Lo hicieron pensando que “si me atacaban a mí, afectaban todo el movimiento, y esto también afectaba a quien pueda representar a nuestro movimiento en las elecciones”, detalló.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que la gente está cansada de la corrupción y advirtió que “el pueblo tiene la última palabra”, por lo que confía en que su movimiento triunfe de nuevo este año.

“La gente está muy conforme con el proceso de transformación, y eso lo pueden constatar (…) creo que vamos a seguir avanzando, aunque la política no es ciencia exacta, es de aproximación”, agregó.

Para concluir, el presidente López Obrador refrendó su confianza que entregará la banda presidencial a la candidata que sea “puro corazón y muy honesta la persona, muy trabajadora, muy inteligente, con más nivel académico que yo, mucho muy preparada… la persona”. Mesa de Redacción