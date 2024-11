Pide Presidente López Obrador “no Apoyar a Criminales”

* Y Confiar más en la Guardia Nacional.

En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no apoyar a bandas del crimen organizado “ni de un bando ni de otro”, aunque dijo entender que habitantes de diversos puntos del país están siendo presionados por estos grupos delincuenciales.

Por el contrario, López Obrador pidió a los pobladores apoyar a la Guardia Nacional y permitir su presencia en sus comunidades y consideró que si no se brinda el apoyo a esta corporación es porque la gente protege a los criminales.

“Que ayuden, la Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den confianza; y si no quieren que esté la Guardia, es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro”, expresó.

El jefe del Ejecutivo afirmó que comprende el temor que puedan tener los pobladores de algunas regiones del país, y que se vean obligados a acudir a acciones convocadas por la delincuencia.

“Entiendo que por temor, tengan que asistir porque van a tomar un video para subirlo a redes sociales, porque tienen también sus aparatos de propaganda, y además aquí los reproducen en demasía, y entonces: ‘A ver todos a formarse a la orilla de la carrera’, y ni modo, porque si no salen a formarse pueden ser víctimas de represalia…Eso lo entiendo muy bien, pero que no ayuden a delincuentes. Ni de un bando ni del otro y nada de que unos son bueno y otros no. Eso lo hicieron en la época de Garcia Luna: protegían a uno y enfrentaban a otros. Hay testimonios que a las bandas que estaban a favor de los protegidos hasta los uniformaban de policías, para ir a enfrentar a las otras bandas, eso no. Aquí no hay buenos ni protegidos”, afirmó el Presidente.

Andrés Manuel López Obrador reconoció que en varios sitios del territorio nacional se sigue dando la presencia y apoyo ciudadano a los criminales, aunque “en menor medida”.

Esto debido a que, expuso, crean base social repartiendo “despensas, juguetes y migajas, al estilo de los partidos corruptos que cada que había elecciones entregaban despensas, materiales de construcción y juguetes, pollos, patos, puercos, cochinos marranos, frijol con gorgojo. Todo eso ha ido bajando (en su administración)”. Mesa de Redacción