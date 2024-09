Xochitl Gálvez Recuerda al Colegio Rébsamen y Metro

*Por Caída de Facebook e Instagram

Ciudad de México; 5 de Marzo.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, comparó la caída de las redes sociales Facebook e Instagram, con los sucesos del Colegio Enrique Rébsamen y el Metro.

Además, sin decir su nombre, aludió a su homóloga de la coalición Juntos Hacemos Historia, Claudia Sheinbaum, por estos hechos, sucedidos en su mandato como jefa delegacional en Tlalpan y jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respectivamente.

En su cuenta de X, la candidata opositora mencionó: «Lo grave no es que se caigan Facebook e Instagram, lo preocupante es que se le cayó el Metro y el Rébsamen».

Hace unas horas, las plataformas sociales Facebook e Instagram tuvieron una caída que duró alrededor de dos horas, por lo que los usuarios de estas redes sociales no pudieron interactuar con ellas durante este tiempo.

El acontecimiento generó incertidumbre, críticas y memes en otras redes sociales como X, al no tener certeza de la caída de estas plataformas. Sun