SSA Inicia Campaña de Recuperación de Vacunación

* Sarampión, Rubéola, Parotiditis, y Otras.

Ciudad de México; 31 de Marzo.- La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), inició la campaña de recuperación de cobertura de vacunación 2024, con el propósito de prevenir enfermedades evitables por vacunación, con énfasis en poliomielitis (hexavalente), sarampión, rubéola, parotiditis y sarampión en adolescentes.

Se aplicarán aproximadamente nueve millones de vacunas, así como aquellas que previenen otras enfermedades infecciosas.

La campaña se llevará a cabo del 1 de abril al 31 de mayo en las 32 entidades federativas, dicha secretaría tiene el objetivo anual de 90 por ciento en las coberturas de vacunación, disminuir el riesgo de enfermedades inmunoprevenibles, evitar el restablecimiento de la transmisión endémica de poliomielitis, sarampión y rubéola.

La Dirección General de Epidemiología (DGE) de la secretaría de salud informó que, en lo que va del año y hasta la semana 11, se han notificado un total de 648 casos sospechosos de sarampión o rubéola, lo que demuestra, sobre un valor esperado de detección de 639 casos esperados, que no hay silencio epidemiológico en el país, lo que además permitió detectar un caso importado de sarampión en un niño rumano de cuatro años y ocho meses que arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en un vuelo procedente de Londres.

El caso detectado el pasado 14 de marzo por la sanidad internacional fue confirmado por métodos serológicos y detección de RNA viral en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Además, el caso fue notificado por el Centro Nacional de Enlace al Reglamento Sanitario Internacional (CNE-RSI), Punto de Contacto Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS); la notificación al CNE-RSI del Reino Unido sobre la identificación de un caso de sarampión en un vuelo procedente de Londres, así como la notificación a los CNE-RSI de los países de los cuales se identificaron viajeros del mismo vuelo y que se tuviese información.

Con el propósito de evitar la transmisión comunitaria de posibles casos importados, México promovió en todo el país el aumento de la cobertura de la primera y segunda dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP1 y SRP2) en niños de uno a nueve años y de la aplicación de la vacuna contra sarampión y Rubéola (SR) en adolescentes de 10 a 19 años.

Cabe señalar, que sólo se vacunará a la población con esquema incompleto, «debido a que la inmunización no es indiscriminada, por lo que los padres deben consultar al personal de los centros y clínicas de salud para revisar la cartilla nacional de salud e indique si su hijo debe recibir alguna vacuna», explicó la secretaria.

El virus del sarampión se encuentra en las secreciones mucosas de la nariz y la faringe; el contagio ocurre cuando la persona enferma tose o estornuda y las gotitas de saliva que expulsa penetran por la vía respiratoria de quienes no han sido vacunadas y que no han padecido esta enfermedad.

También el virus tiene un periodo de incubación en el organismo de una a tres semanas, y la transmisibilidad se da cuatro días antes y cuatro días después de comenzar el exantema (la aparición de las ronchitas en el cuerpo).

El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de fiebre, exantema maculopapular (manchas rojizas y elevadas sobre la superficie de la piel que se distribuyen de cabeza a extremidades) y se acompañan de irritación ocular (conjuntivitis), catarro tipo rinitis, tos y podrían observarse manchas pequeñas con centro blanco en mucosa bucal (manchas de Koplik). El exantema maculopapular dura de cuatro a siete días y desaparece mediante descamación. Sun