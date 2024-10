Ante Sequía, Propone Xóchitl Renegociar Entrega de Agua a EU

Camargo, Chih., 14 de Abril.- Ante la crisis hídrica que padecen varios estados del país, entre ellos los del norte, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, se pronunció en favor de que el gobierno de México renegocie la entrega de agua a Estados Unidos, pactada para 2025.

Al encabezar un encuentro con miles de simpatizantes del PAN, PRI y PRD, reunidos en el poliforo de esta ciudad, alertó que estamos viviendo la peor sequía de muchos años, por lo que no es posible cumplir con ese compromiso y sacrificar a los productores de Chihuahua.

«Ya hay muy poca agua. Si llegamos al 20 por ciento -ustedes saben de la capacidad de la presa de La Boquilla-, ya no va a haber riego para el ciclo que viene. Por eso es muy importante que el pago del agua a Estados Unidos, que se tiene que hacer en el 2025, hay que renegociarlo. Hay que sentarnos con Estados Unidos y hay que decirle pues que no llovió, que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas, pero no los pueden dejar a ustedes sin nada, porque ustedes tienen que sacar adelante a sus familias», advirtió.

Acompañada de candidatos y liderazgos locales, Xóchitl Gálvez, quien llegó al evento manejando un tractor, se comprometió a defender el agua de Chihuahua.

«Tengan la certeza que van a tener una presidenta que se va a poner del lado de ustedes, y también vamos a trabajar con Tamaulipas y vamos a trabajar con Nuevo León para que también hagan su trabajo de ese lado, porque mandar el agua hasta Tamaulipas para que se evapore en mil kilómetros es realmente algo inaceptable. Tenemos que dar soluciones completamente técnicas y no basadas en política», señaló.

Dijo que será la presidenta que más apoye al campo y propuso trabajar en un proyecto integral para ese sector. «Necesitamos tecnificar el campo (…) para que el agua se aproveche al máximo y eso es lo que queremos, usar la tecnología en el campo para que alcance el agua para todos y eso tenemos que hacer en Tamaulipas y eso tenemos que hacer en Nuevo León con los agricultores.

«Todos tenemos que ahorrar agua, porque agua hay. El tema es que hoy se ocupa más del 75 por ciento del agua en el campo y ahí es a donde tenemos que lograr una eficiencia», remarcó, al subrayar que el gobierno de la 4T abandonó al campo.

«Por supuesto que tienen toda la razón de estar enojados con Morena, se quitaron más de 20 programas de apoyo para el campo, ahora no hay financiamiento para comprar tractores para ustedes, pero ¿qué tal para Cuba?, ahí sí mandan dinero y acá a ustedes los tienen abandonados con la inversión hacia el campo», expresó Gálvez Ruiz. Sun