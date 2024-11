Austeridad y Baja en Vacunación, Alientan Brote de Sarampión

* Es Causado por un Virus muy Contagioso.

Ciudad de México, 20 de Abril.- A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica de sarampión en la denominada Región de las Américas, ante el incremento de casos a nivel global y la detección de casos importados.

En México, la alerta epidemiológica más reciente se lanzó el pasado 10 de abril tras confirmarse cuatro casos de sarampión, probables contagios a partir de un caso importado el 14 de marzo. Se trataba de un niño de menos de dos años, originario de Rumanía y residente en Hungría, que en los últimos meses había viajado por Francia y Gran Bretaña antes de llegar a Ciudad de México.

Otra realidad que ha aumentado la vulnerabilidad en México, son cuatro años de suspensión de campañas nacionales de vacunación y graves recortes en salud. Ante las evidencias, finalmente el gobierno federal puso en funcionamiento la Campaña de Recuperación de Coberturas de Vacunación, donde se pone énfasis en la prevención de sarampión, rubéola y poliomelitis. Se anunció la cifra de nueve millones de dosis disponibles.

El sarampión es causado por un virus del género Morbillivirus y de la familia Paramyxoviridae, que se caracteriza por ser muy contagioso. Alguien enfermo puede contagiar hasta a 16 individuos. El sarampión afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre ocho y 12 días después de la infección, son: fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

Según datos de la OMS, la cobertura de vacunas contra el sarampión disminuyó de forma sostenida desde el comienzo de la pandemia de Covid-19. Se calcula que en el mundo alrededor de 40 millones de niños no recibieron su dosis de la vacuna, lo que supone un número sin precedentes: 25 millones de niños no recibieron su primera dosis y otros 14.7 millones no recibieron la segunda. Este descenso supone un importante retroceso en el avance mundial hacia la eliminación del sarampión y deja a millones de personas expuestas a la infección.

A pesar de que el sarampión es uno de los virus humanos más contagiosos, se puede prevenir casi por completo mediante la vacunación.

En México, el sarampión dejó de ser endémico hace más de 20 años. Miranda explica que un caso endémico es el caso que forma parte, mediante una cadena de transmisión local, y se mantiene en un mismo genotipo. «Quiere decir que es cuando ya está en la población y circula en ella. El caso importado está asociado a la transmisión fuera del país». El último caso de circulación autóctona fue identificado en 1997, pero hubo un brote en 2020 y desde entonces la identificación y seguimiento de casos se ha vuelto un reto constante para impedir el regreso del virus. El llamado internacional es muy claro: para mitigar el riesgo de brotes, los países y las partes interesadas de ámbito mundial deben invertir tanto en campañas de vacunación, como en sistemas de vigilancia sólidos. Sun