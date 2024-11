INE Propone Batear por Segunda vez Candidatura de Cabeza de Vaca

Ciudad de México; 29 de Abril.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá un proyecto en el que propone rechazar la propuesta del PAN, que solicitó por segunda vez que Francisco García Cabeza de Vaca sea candidato a diputado federal, por la vía plurinominal.

Lo anterior, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no cumplía con los requisitos, ya que se encuentra prófugo de la justicia.

En primera instancia, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso a Homero Alonso Flores para que fuera sustituto a la candidatura que dejó vacante García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, Flores presentó un escrito solicitando su renuncia a la postulación del PAN.

Tras la renuncia, el partido solicitó la postulación de García Cabeza de Vaca como diputado plurinominal argumentando que el pasado 19 de abril, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas le concedió una suspensión definitiva, y posteriormente otro el 25 de mayo.

«No puede considerarse al quejoso prófugo de la justicia, pues es evidente que al no encontrarse vigentes los efectos de dicha orden, tampoco pueden surtir efectos las consecuencias que derivan directa e indirectamente de ésta», expone el amparo.

No obstante, el INE señaló que el TEPJF ha resuelto «en forma definitiva e inatacable que el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca se ha sustraído de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal y, por ende, su registro ya fue revocado como candidato del PAN a diputado federal de representación proporcional, en el número uno de la lista correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal electoral, sin que haya lugar a registrarse nuevamente, como ahora lo pretende el PAN».

Por tanto, señalan que no es posible que el PAN postule al exmandatario como candidato a Diputado, por lo que tiene que presentar a otra persona para que sustituya esta candidatura. Sun