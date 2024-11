Xóchitl Gálvez se Dice Triunfadora del Segundo Debate Presidencial

*Sostiene que Habló Sobre la Realidad del País.

Ciudad de México; 29 de Abril.- Un día después del segundo debate presidencial, la candidata opositora Xóchitl Gálvez reafirmó que ella fue la ganadora indiscutible y asegura que es falso que la elección esté definida, como pretende hacer creer su contrincante Claudia Sheinbaum.

«Eso es lo que ellos quieren, hacer creer que esto ya está ganado, que este arroz ya se coció. No, pues ayer el arroz se les quemó y ahora van a tener que hacer un nuevo arroz», afirmó durante una transmisión en vivo en redes sociales.

Desde la cocina de su casa y acompañada de su equipo de jóvenes colaboradores, la aspirante del PAN, PRI y PRD recalcó que de acuerdo con las cifras que tiene, «la verdad de las cosas es que estamos o estábamos a cinco puntos. Yo creo que con el debate fácil la vamos a andar empatando».

Xóchitl Gálvez insistió en que ganó el segundo debate presidencial realizado en los Estudios Churubusco, además de que fue más audaz, asertiva y sobre todo habló sobre la realidad del país.

«Yo estoy segura que ganamos el debate, no solo porque estuve muy audaz, asertiva, sino porque es la realidad, es la realidad. Claudia no pudo contestar; por ejemplo, el tema de la extorsión».

Sobre su vestimenta, la candidata opositora dijo que se sintió cómoda con la ropa que ella acostumbra a utilizar.

«Me sentí súper yo, o sea, la verdad es que nunca me sentí muy contenta con el traje sastre» del primer debate. Sun