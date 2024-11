Xóchitl Gálvez Promete Créditos Para Campesinos y Pescadores

* Para el Bienestar de las Familias Mexicanas.

Guaymas, Son., 2 de Mayo.- Desde Guaymas, Sonora, Xóchitl Gálvez Ruiz se reunió con pescadores y simpatizantes. Advirtió al crimen organizado que como presidenta de la República no les dará concesión alguna.

«A los delincuentes les quiero decir: ¡Se les acabó! Esta presidenta les va a aplicar la ley. ¡Van a tener a la presidenta más valiente! No soy agachona, soy una mujer entrona, porque quiero que ustedes y sus familias estén bien», expresó ante cientos de guaymenses.

Gálvez acusó a Morena de aliarse con los delincuentes; «por eso se lo dije en su cara a ‘la candidata de las mentiras’: ustedes son un narcopartido, no han tenido empacho de hacer alianza.

«Lo que nos estamos jugando es la paz y la tranquilidad de nuestras familias, dejen de tener miedo, dejen de estar agachados, México nos necesita, nos necesita a las mujeres y a los hombres valientes, nos necesita ponerle cara a toda esta bola de delincuentes del gobierno, para empezar», recalcó.

En esta visita a este puerto, Gálvez Ruiz estuvo acompañada del presidente del PRD, Jesús Zambrano, quien en su mensaje destacó que la candidata de la alianza opositora ya empató en las encuestas a Claudia Sheinbaum.

«¡Caballo que alcanza gana!», afirmó el líder perredista, pero fue corregido por Xóchitl Gálvez, quien lo interrumpió para decir: «¡Yegua que alcanza gana!».

Xóchitl Gálvez se comprometió a trabajar para que durante su gobierno los campesinos y pescadores del país tengan acceso a créditos baratos, que les permitan invertir en sus fuentes de empleo.

También prometió que regresarán los programas para el campo y la pesca que en este sexenio quitó el Gobierno Federal, perjudicando a miles de familias mexicanas.

«Conmigo tendrán los pescadores un gobierno cercano y amigo. Habrá financiamiento barato. Yo sé que ustedes no quieren regalado, pero no quieren esos precios de los bancos que son totalmente inaccesibles. Equipamiento para sus lanchas, diésel marino y gasolina ribereña. Ese es el compromiso que hago aquí con ustedes y soy mujer de palabra», finalizó. Sun