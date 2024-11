No hay Crecimiento si no se Resuelve la Inseguridad

*Resalta Xóchitl Gálvez.

Ciudad de México; 7 de Mayo.- Ante empresarios, Xóchitl Gálvez advirtió que no hay posibilidades de un crecimiento económico en México si no se resuelve el problema de la violencia e inseguridad.

En un encuentro con el Consejo Directivo de la Confederación de las Cámaras Industriales (Concamin) señaló que el combate a la criminalidad será una prioridad cuando llegue al gobierno.

«No hay posibilidades de un crecimiento económico si no resolvemos el tema de la violencia y la inseguridad, tenemos que tomarlo como la prioridad número uno y lo va a ser en mi gobierno, tengan la certeza, estamos dibujando la mejor estrategia de seguridad pública con varios especialistas, porque el problema ya está fuera de control».

Insistió en que el problema se complica cuando la delincuencia es parte del gobierno, y puso como ejemplo el caso del extitular de la Profeco, Ricardo Sheffield. «Veía ayer el reportaje donde el titular de la Profeco extorsionaba gasolineros, hay audios y eso es cierto, eso es cierto que las inspecciones de Profeco iban expresas para extorsionar, entonces no solo te extorsiona la delincuencia de extorsionan las autoridades», indicó.

La candidata presidencial reconoció el hartazgo de la ciudadanía contra los candidatos y sus promesas.

Por otra parte, dijo que no tiene ningún empacho en defender a los empresarios.

«Yo me supongo que el estado de ánimo de ustedes no es el mejor para escuchar políticos, o sea, ¿qué les vamos a decir?, si cada 6 años escuchan la misma historia.

«La única ventaja a diferencia de los otros, es que yo sé lo que cuesta ganar el dinero, yo soy empresaria y me queda claro lo que significa pagar una nómina cada quincena cuando a veces ni siquiera hay trabajo -aplausos- en ese sentido no tengo ningún empacho en defender a los empresarios», recalcó. Sun