Xóchitl Gálvez Exige Investigar Cómo Entra Dinero del Narco a las Campañas

*Denuncia Creciente Violencia en el País.

Reynosa, Tamps., 9 de Mayo.- Tras denunciar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no es imparcial ni garantiza piso parejo, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, exigió que se investigue y castigue la intervención del crimen organizado en el actual proceso electoral.

Entrevistada antes de reunirse con simpatizantes en esta ciudad fronteriza, afectada por altos niveles de inseguridad, Gálvez lamentó que el país esté en manos de la delincuencia.

«¿Por qué no se investiga cómo está entrando dinero del narcotráfico a las campañas políticas? Ya llegó la hora. Ya llegó la hora de que se despierte y nos demos cuenta que estamos en manos de los delincuentes», declaró.

También reiteró que asistirá a la concentración ciudadana del 19 de junio en el Zócalo, pero pidió al INE que sólo le cargue una parte proporcional del gasto, como ha ocurrido en otros eventos similares.

«Voy a muchos eventos organizados por la sociedad civil, muchos de los que voy, y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema», apuntó.

La candidata presidencial advirtió que el INE debe ser imparcial y contabilizarle a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, todos los espectaculares, mítines, gorras, playeras y otros gastos en que ha incurrido.

«La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es la Sheinbaum. Nomás súmenle todos los espectaculares que había en León, en todas las ciudades, todas las bardas, todos los camiones, las miles de playeras que regala, y pues ahí ojalá el INE se ponga las pilas. (…) Mis gastos de campaña están muy por debajo, porque lo que yo he declarado es lo real. Yo no ando escondiendo el dinero», señaló.

Gálvez Ruiz minimizó los simulacros de elecciones que se realizaron en distintas universidades en los que algunos quedó en tercer lugar.

«Pues la verdad es que yo puedo hacer una (encuesta) en Twitter ahorita, y gano por 97%, la neta», señaló.

Sobre la denuncia de Jorge Álvarez Máynez, quien la acusó de haberle enviado «reventadores» para boicotear sus eventos en Michoacán y Querétaro, Xóchitl Gálvez respondió: «Ni lo topo». Sun