Piden en el Senado Regular Medicina Estética

*Abundan Clínicas “Patito”.

Ciudad de México; 27 de Julio.- Médicos y pasantes de medicina exhortaron al Senado de la República y al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo a la Secretaría de Salud y en Cofepris, revertir el desorden que solapó el exsubsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en el tema de la certificación de universidades e institutos «patito» donde certifica a supuestos especialistas en esa materia.

Después de una reunión con senadores solicitaron la intervención de la Secretaría de Salud, de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario) y del Senado de la República, para exhortar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a que revise la operación varios de institutos y universidades donde se están «graduando» en un año como especialistas en medicina estética.

En ese sentido, al reunirse con legisladores de la Cámara alta, pidieron su intervención para que se presente un punto de acuerdo para que el mandatario estatal haga una revisión exhaustiva de la Universidad Kirei y su Instituto de Cosmetología Kirei S.A de C.V., ante la incertidumbre que han generado la validez y seguridad de su programa de Especialidad en Estética Facial y Corporal.

En ese sentido, el médico César Salomón, acompañado de 10 galenos más, comentó que esta especialidad, «actualmente ofrecida por la institución, ha generado controversia y alarmas sobre posibles riesgos sanitarios»

Observó que a pesar de contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios AE-V 099/2007, emitido por la Secretaría de Educación de Nuevo León el 30 de mayo de 2007, el programa carece de la autorización sanitaria que otorga la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

Esta última, es la responsable de revisar y validar los programas de estudio en el área de la salud para asegurar que cumplen con los estándares necesarios.

César Salomón indicó que el programa de la Universidad Kirei dura apenas tres tetramestres, esto es, 12 meses en total, incumpliendo con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado un plan de estudios en el área médica.

«Las materias incluidas en el programa como Anatomía General, Introducción a la Cosmetología, y Tratamiento Facial Avanzado, no capacitan a los estudiantes para realizar procedimientos médicos estéticos», aseveraron los médicos.

En el estudio entregado al Senado, se expone que existen universidades e instituciones educativas que sí cuentan con el reconocimiento de la CIFRHS y ofrecen programas de especialización en medicina estética que incluyen procedimientos no quirúrgicos y mínimamente invasivos, asegurando que los médicos egresados estén debidamente preparados.

«Ofrecer esta especialidad como un programa médico sin la debida autorización es un fraude para los estudiantes, quienes creen que están obteniendo una especialidad médica válida. Además, constituye un riesgo sanitario, ya que los egresados no están debidamente preparados, poniendo en peligro la salud de los pacientes».

Los médicos argumentaron que los egresados de esta especialidad no adquieren las habilidades, capacidades ni destrezas necesarias en el área de la medicina estética.

«Presentarse como especialistas en medicina estética con este diploma podría constituir una usurpación de la profesión médica, lo cual es ilegal y peligroso. Ninguna de las materias del plan de estudios abarca procedimientos médicos estéticos avanzados como la aplicación de toxina botulínica (botox), hilos tensores o ácido hialurónico», agregó. Sun