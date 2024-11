UNAM Recomienda Retomar Medidas Sanitarias

*Ante Incremento de Covid.

Ciudad de México; 13 de Agosto de 2024.- Ante el incremento de infecciones respiratorias y la circulación del Covid-19, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamó a la población en general a retomar medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, ventilación de espacios cerrados e higiene de manos para evitar que los casos aumenten.

A través de un comunicado, la UNAM comunicó que si bien no hay señales de alarma y se registra una menor tasa de personas afectadas por la enfermedad en comparación con otros años, es adecuado prevenir.

Por lo anterior, recomendó mantener las precauciones generales para evitar contagios y evitar que el virus llegue a la población más vulnerable.

En caso de tener signos o síntomas de enfermedad respiratoria:

1. Guardar reposo, aislamiento y vigilar la evolución.

2. Contar con un diagnóstico oportuno y buscar atención médica.

3. No automedicarse.

4. Utilizar cubrebocas al estar con otras personas.

Precauciones generales:

1. Usar cubrebocas al estar en lugares concurridos y con mala ventilación (transporte público), o al convivir con personas con síntomas de enfermedad respiratoria.

2. Promover la ventilación de los espacios cerrados y concurridos (aulas, oficinas, laboratorios, auditorios, transporte, etc.).

3. Realizar higiene de manos frecuente y mantener limpieza en las instalaciones y mobiliario.

4. Checar en los servicios de salud el estado de vacunación de las personas más vulnerables (adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas) y de las que tienen mayor riesgo por exposición (personal de salud), así como actualizar según sea necesario.

5. Cuando se presenten casos de enfermedad coincidentes en un grupo académico o área de oficina, no suspender actividades y extremar las precauciones señaladas, siempre en estrecha comunicación con los responsables sanitarios de cada entidad o dependencia. Sun