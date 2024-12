Decretan Emergencia de Salud por Casos de Mpox en México

*Suman 65 Casos de Viruela Símica en el País.

Los contagios de mpox se han convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional, por lo que en México se ha mantenido un monitoreo sobre los nuevos casos.

A pesar de que la enfermedad se ha propagado de manera lenta, en nuestro país ya se superó la barrera de 50 contagios.

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, para el reporte del 7 de septiembre en México, se confirma que existen 65 casos en el país.

El documento indica que los casos se presentan en 12 estados del país.

-Ciudad de México: 36 casos (todos de género masculino).

-Quintana Roo: Siete casos de hombres y una mujer.

-Baja California Sur: Cuatro Casos

-Jalisco: Tres hombres contagiados.

-Estado de México, Puebla, Morelos y Veracruz: Un caso masculino por entidad.

-Sonora: Dos contagios, un hombre y una mujer.

-Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala: Un caso masculino por entidad.

-Tamaulipas: Un contagio de una mujer.

Actualmente ya existen dos vacunas contra este tipo de viruela, y ambas han sido aprobadas por la OMS, sin embargo, el organismo no recomienda la vacunación masiva de estos fármacos.

Las vacunas se recomiendan post-exposición para personas detectadas y sus contactos. Para la población con mayor riesgo se recomiendan las vacunas preexposición, como personas con VIH, hombres gays, bisexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

En México, los inmunológicos aún no están disponibles, tampoco hay medicamentos u otro tipo de insumos específicos para la prevención y/o tratamiento de la enfermedad.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha emitido permisos para la compra o venta de estos productos, por lo que de acuerdo con el Plan de respuesta para el Abordaje de la Viruela Símica, “se recomienda no adquirirlo(s) ni administrarlo(s) ya que se desconoce su contenido, manejo y resguardo”.