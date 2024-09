Alcohol y Pirotecnia, Causas de Accidentes en Fiestas Patrias

Ciudad de México; 14 de Septiembre.- Las causas más comunes de accidentes en estas fechas son la conducción de vehículos automotores a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas; el uso de fuegos artificiales, así como las quemaduras provocadas por derramamiento de líquidos y alimentos muy calientes; advirtió el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STConapra) de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

Con el fin de prevenir accidentes durante las fiestas patrias, la STConapra exhortó a no ingerir alcohol en caso de conducir un vehículo: «ya que una sola copa es suficiente para incrementar el riesgo de sufrir un siniestro». Informó que tan solo en 2022 se registró aliento alcohólico en 7.7% de las personas involucradas en siniestros de tránsito.

Por otro lado, explicó que jugar con pirotecnia no sólo es peligroso para quienes la usan -porque incrementa el riesgo de quemaduras, laceraciones y amputaciones- sino que genera contaminación ambiental y auditiva; y afecta a la fauna urbana y animales domésticos.

Por lo que hizo un llamado a poner especial cuidado en niños y niñas cuando hay alimentos y líquidos calientes como pozole o aceite hirviendo, que se dejan en la estufa sin supervisión o sobre las mesas con manteles en los que se pueden enredar al estar jugando, derramarse y provocar quemaduras graves.

Asimismo, instó a no usar fuegos artificiales; mucho menos permitir que niñas, niños y adolescentes los manipulen o jueguen con fuego. Pidió que niñas y niños eviten jugar dentro de las cocinas y colocar barreras que les impidan el paso. Así como nunca dejar alimentos calientes sin supervisión ni dejar encendidas estufas, calentadores o braseros con comida sin supervisión.Sun