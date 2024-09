Marchan Para Despenalizar el Aborto en Varios Estados del País

*Colectivos Feministas.

Ciudad de México; 28 de Septiembre.- Ayer sábado, mujeres, colectivos feministas y personas con capacidad de gestar se unieron a la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible en México. Como cada año, las manifestantes salieron a las calles para exigir el acceso a un aborto seguro y gratuito, así como la despenalización en todos los códigos penales estatales.

Al grito de «¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!, las calles de los Estados alrededor de México se pintaron de verde y emanaron las consignas de las mujeres para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos.

Así se vivió en los Estados la Marcha en conmemoración por el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

Feministas de Zacatecas marchan para exigir despenalización del aborto.

Integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas salieron a las calles para unirse a la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, movilización que aprovecharon para exigir a la Legislatura local que no tarde más la reforma que despenaliza al aborto en la entidad, ya que hay un mandato judicial desde el mes pasado que ordena estas modificaciones.

Ataviadas con vestimentas negras y con pañuelos verdes, las feministas marcharon por las principales avenidas del Centro Histórico hasta llegar a la explanada de la Legislatura local, quienes portaban una serie de pancartas que exigían el aborto legal y seguro en hospitales de Zacatecas.

Con una marcha pacífica, las manifestantes gritaban una serie de consignas: «¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo! ¡Ni presa por intentar, ni muerta por abortar! ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! ¡Asesinos son ustedes, en los abortos clandestinos las que mueren son mujeres!».

En una de las principales exigencias de un manifiesto que leyeron al concluir la marcha se urge al Congreso del Estado a que instale una mesa de diálogo para el análisis con las colectivas y organizaciones feministas para abordar el tema de la despenalización del aborto y las políticas públicas que implica realizar la reforma que mandatan los tribunales federales al Código Penal de Zacatecas.

Cabe mencionar que el pasado 9 de agosto, luego de una larga lucha jurídica de los colectivos del país y de Zacatecas, se logró que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito emitió una sentencia que obliga por mandato judicial a la Legislatura de Zacatecas a reformar tres artículos (311,312 y 313) del Código Penal del Estado, lo que permitirá la interrupción voluntaria del embarazo en la entidad.

Sin embargo, la anterior Legislatura local que terminó su periodo el 7 de septiembre no realizó dicho trámite, por ende, ahora, el Movimiento Feminista exigen a los nuevos legisladores no más dilación y que se cumpla con este mandato judicial.

Piden a legisladores despenalizar el aborto en Morelos.

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, colectivos de mujeres marcharon de El Calvario a plaza de Armas en Cuernavaca para exigir la despenalización del aborto en Morelos.

Con pancartas exigieron a los diputados locales despenalizar el aborto en la entidad y denunciaron que en los últimos cuatro años la Fiscalía General inició 59 carpetas de investigación por aborto, es decir, que pretenden encarcelar a 59 mujeres. Convocaron a sumarse a las actividades cotidianas por el aborto legal, gratuito y seguro y dijeron que «marchar es sólo una parte de esta lucha y es necesario que desde nuestro espacio hablemos claro del aborto».

A los legisladores locales les pidieron no desaprovechar la oportunidad de hacer historia y aprobar la iniciativa de reforma al Código Penal para que las mujeres no sean criminalizadas por decidir sobre su cuerpo. Mencionaron que a dos días de que tomen protesta las primeras mujeres, una como presidenta de la República y otra como gobernadora, es tiempo de despenalizar el aborto.

«Nadie debe ser criminalizada por abortar, el aborto es un derecho y será ley en Morelos», expresaron.

Interrupción legal del embarazo en Sinaloa.

En los primeros ocho meses de este año, en hospitales del sector salud, en las ciudades de Culiacán, Guasave, Los Mochis y Mazatlán se han practicado la interrupción legal de embarazos a seiscientos veintisiete mujeres, en edades que fluctúan entre los veinte y treinta y dos años.

La Secretaría de Salud del Estado informó que el mayor número de abortos se han practicado en el Hospital de la Mujer, ubicado en la capital del estado, con 484, casos y le sigue en importancia el Hospital General de Mazatlán, con 58.

A través de un breve comunicado emitido por la Secretaría de Salud a inicio de semana se dio a conocer que en la interrupción de los embarazos, las técnicas utilizadas suelen ser elegidas, tomando en cuenta las semanas de gestación y el estado de salud de las madres

En el mes de Marzo del 2022, el Congreso del Estado aprobó la interrupción de los embarazos con trece semanas de gestación, en un ambiente ríspido de rechazo por grupos de Próvida y Defensa de la Familia, los cuales, rezaron ante la imagen de una Virgen para evitar los abortos y exhibieron pancartas con mensajes «Saca la ideología de mi biología».

Durante una sesión extraordinaria, con veintiocho votos a favor, de los treinta y nueve diputados locales presentes, se reformaron a diversas disposiciones en la Ley General de Salud, el Código Penal del Estado, al Código Familiar, al Código Civil, entre otras, para dar paso al aborto, en condiciones de calidad y salubridad que cumplan los estándares internacionales.

Con las nuevas disposiciones, las mujeres o personas gestantes que interrumpan el embarazo después de trece semanas serán sancionadas con una amonestación, y de uno a tres meses de medidas integrales, mismas que corresponderá decretar la autoridad judicial.

Se impondrá de dos a ocho años de prisión al que cometa el delito de interrupción forzada del embarazo, sin el consentimiento de la persona gestante y en caso de que se produzca la pérdida de la aptitud o capacidad de reproductiva de la víctima, o bien se engañe o haya violencia física o moral, el castigo será de tres a nueve años de prisión. Sun