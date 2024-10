Celulares que se Quedarán sin WhatsApp en Octubre

*Por Actualizaciones de la Aplicación.

Ciudad de México; 01 de Octubre.- WhatsApp se actualiza de manera constante, por ende, los dispositivos que tienen instalada la aplicación deben contar con ciertas características para que esta funcione de manera correcta.

Cuando un celular no cumple con los requisitos de la app, esta deja de ser compatible y WhatsApp deja de funcionar en dicho dispositivo.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los celulares compatibles deben contar con alguno de estos sistemas operativos:

*Celulares con Android 5.0 y versiones posteriores

*Celulares con Android que pueden recibir mensajes SMS o llamadas

*Celulares con iOS 12 y versiones posteriores

*Celulares con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone

Si tu celular no cumple con alguno de esos requisitos, es muy probable que WhatsApp deje de funcionar. Por ello, en Tech Bit enlistaremos los celulares en los que dejará de operar WhatsApp a partir de este mes.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp?

Samsung

Huawei

HuaweiAscend P6 S

Motorola

Motorola Moto G

Sony

Sony Xperiea Z1

iPhone

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

Los celulares que ya no sean compatibles con la app de Meta, recibirán una notificación en la que se avisa de la incompatibilidad del sistema operativo con la app.

Para seguir usando WhatsApp, los usuarios tendrán dos opciones: cambiar de celular a uno que tenga un sistema operativo más actualizado o descargar una versión anterior de WhatsApp.

Sin embargo, este último punto no es recomendable ya que la razón por la que la app se actualiza de manera constante es para brindar a los usuarios los parches de seguridad necesarios para continuar usando la app sin descuidar su privacidad.

Ahora que ya sabes en qué celulares dejará de funcionar WhatsApp, ¿el tuyo está en la lista?Sun