Aumentan Accidentes Viales en Diciembre: AMIS

* Exhortan a Conductores Evitar el Consumo de Alcohol.

Ciudad de México; 23 de Diciembre de 2024.- Los festejos de Navidad y fin de año tienen como efecto un aumento en los accidentes de tránsito. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los siniestros viales incrementan entre un 5% y un 10% durante esta temporada, mientras que su severidad se eleva hasta un 15 por ciento.

El director de Autos y Daños de la AMIS, Carlos Jiménez, dijo que esta situación está estrechamente ligado a factores como el mayor flujo vehicular, el consumo de alcohol y la velocidad excesiva.

«Las celebraciones decembrinas, bajo condiciones inadecuadas, pueden transformarse en tragedias cuando se combina la velocidad al volante y la falta de responsabilidad al conducir bajo los efectos del alcohol. Estas decisiones no solo aumentan el riesgo de siniestros viales, sino que también amplifican las consecuencias a las posibles víctimas, que en el 65% de las veces no viajan en el auto que ocasiona el hecho», señaló el directivo.

Carreteras federales con mayores índices de siniestralidad.

De acuerdo con el directivo, entre las carreteras federales con mayores índices de siniestralidad se encuentran la Puebla-Córdoba, la Coatzacoalcos-Villahermosa y la México-Cuernavaca. También figuran en esta lista la Reforma Agraria-Puerto Juárez, la México-Querétaro y la Querétaro-San Luis Potosí.

Estas rutas destacan no solo por el volumen de tráfico que soportan, sino también por las condiciones climáticas adversas y la imprudencia de algunos conductores, lo que incrementa considerablemente el riesgo de accidentes.

En este contexto, la AMIS recordó la importancia de cumplir con las disposiciones legales, como contar con una póliza de responsabilidad civil para circular por carreteras federales. Esta medida, establecida por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, protege a posibles víctimas de siniestros viales al cubrir los daños causados a terceros.

La asociación también hizo un llamado a los conductores para evitar el consumo de alcohol si planean manejar y para respetar las iniciativas implementadas por las autoridades, como los operativos «Conduce sin Alcohol» y los cortes nocturnos de circulación, diseñados para reducir los riesgos en las vías.

De acuerdo con los datos recopilados, los tipos de accidentes más comunes en esta época incluyen las colisiones por alcance, que suelen ocurrir en carreteras y vías de salida de las ciudades debido al incremento del flujo vehicular. También se destacan los siniestros relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, un problema recurrente durante las celebraciones, así como los accidentes provocados por las condiciones climáticas propias de la temporada, como lluvias, niebla o heladas. Sun