No ha Habido Aumento Autorizado a Precio de Combustibles

*Afirma la PROFECO.

Ciudad de México; 13 de Enero de 2025.- «Tenemos la razón y los precios de los combustibles no han aumentado», aseguró César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor (Profeco), al mencionar sobre las acciones que han realizado durante las semanas anteriores.

En la conferencia matutina de este lunes, Iván Escalante destacó que la semana pasada se realizaron visitas a Monterrey, Nuevo León, Durango, Durango y León, Guanajuato, en donde se pudo constatar que, después del anuncio que realizaron el pasado 3 de enero, que se colocarían lonas con taches físicos en los establecimientos, una cantidad importante de gasolinerías bajaron el precio de la gasolina regular a menos de 24 pesos por litro.

«Pero también se presentaron tres casos que, tras solicitar información, no acreditaron ni justificaron el aumento del precio del combustible, y por lo tanto realizamos un procedimiento administrativo de advertencia en el que se colocaron las lonas para informar a las personas consumidoras y orientarlas a no comprar en estos establecimientos donde se vende la gasolina más cara de lo normal».

Agregó: «Aquí les decimos a los empresarios gasolineros que no hay razón alguna para que incrementen sus precios».

El funcionario destacó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a 100 días del inicio de su gobierno, «continúa cumpliendo con el compromiso de no incrementar los precios de la gasolina en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos».

Añadió que esta semana seguirán señalando a gasolinerías que se vuelan la barda e invitamos al pueblo a denunciar las estaciones que tienen precios altos a través de nuestras redes sociales.Sun