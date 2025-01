Trump Tiene Prisa en Cumplir Promesas de Campaña, Pero Deberá Negociar con México

*Afirma el Ex Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Ciudad de México; 21 de Enero de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no inició su segundo mandato aplicando aranceles a México porque quiere negociar sobre los temas que más le importan, como migración, fentanilo y crimen organizado, dijo a EL UNIVERSAL el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Sin embargo, en algún momento aplicará esas medidas a las exportaciones mexicanas, por lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum «debe estar dispuesto a hacer lo mismo, porque de otra manera le haríamos a Trump las cosas más fáciles». Guajardo dijo que «era previsible y entendible que no arranque [su mandato] disparando la pistola arancelaria, porque es parte de su estrategia de negociación. Perdería espacio para pedir avances en México en asuntos importantes para Estados Unidos, como es el fentanilo, el tema migratorio y el crimen organizado».

Este miércoles, Trump dijo que los aranceles de 25% que quiere imponer a México y Canadá son por el tema migratorio y de drogas, no como un medio de presión para renegociar el T-MEC. Ambos países «han permitido que millones y millones de personas entren en un país donde no deberían estar. Podrían haberlos detenido y no lo hicieron. El fentanilo que llega a través de Canadá es masivo, el fentanilo que llega a través de México es masivo. Y está matando a la gente, y está destruyendo a las familias», se quejó.

Trump, consideró Guajardo, «va a seguir utilizando el relanzamiento del tratado y temas arancelarios como una manera de presionar a una mayor colaboración por parte del gobierno de México. [Trump] siempre tiene prisa, pero hay que saber moderar, y el tiempo es el mejor aliado».Sun