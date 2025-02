SAT Recauda 36 mil Mdp Adicionales por Importaciones

* El 40% de las Compras Provienen de la Unión Americana.

Ciudad de México, 1 de Febrero.-El gobierno federal obtuvo 36 mil millones de pesos más de lo que tenía previsto recaudar por la aplicación de impuestos a las compras de mercancías que se llevaron a cabo en el extranjero.

El año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió 138 mil millones de pesos por estos gravámenes y esperaba captar 102 mil millones, según la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024.

Con relación a 2023, los ingresos por el impuesto a las importaciones aumentaron 30.7% al quitar la inflación, los cuales no crecían tanto desde que hay datos comparables en la Secretaría de Hacienda, a partir de 1991.

A través de su Administración General de Aduanas, el órgano que encabeza Antonio Martínez Dagnino consiguió mediante las importaciones recursos similares al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarros, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y alimentos no básicos con alta densidad calórica, cuyo conjunto dejó al erario 136 mil millones en 2024.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, opinó que el crecimiento de las importaciones de mercancías y la eficiencia en la recaudación están detrás de este resultado.

Los registros del Inegi señalan que el país importó mercancías por valor de 625 mil millones de dólares durante el año pasado, la mayor cifra en la historia y 4.5% más que en 2023.

Desde el punto de vista de Calzada, las mayores compras en el extranjero se relacionan con la falta de capacidad productiva en el país para satisfacer completamente la demanda de insumos y productos.

Cifras del Banco de México indican que 40% del valor total de las importaciones provienen de la Unión Americana, país exento de aranceles dado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y en segundo lugar aparece China, con el cual no hay acuerdo de libre comercio, y tiene una participación de 21%.

La potencia asiática ofrece precios competitivos por su mano de obra barata y capacidad para producir a gran escala, expuso el economista de Rankia.

El director de Aporta Consultoría Estratégica, Jorge Flores Kelly, opinó que el incremento en los ingresos por impuestos a las importaciones durante 2024, que alcanzaron un aumento histórico al restar la inflación, se debe principalmente a la implementación de nuevas políticas arancelarias.

En abril del año pasado el gobierno mexicano emitió un decreto que ajustó las tarifas de importación, imponiendo aranceles temporales de 5% a 50% a una amplia gama de productos. Estas medidas, que abarcan 544 fracciones arancelarias, afectaron mercancías clave como perfiles de aluminio, autopartes y papel prensa, explicó Jorge Flores Kelly.

Comentó que el objetivo principal de esta política fue proteger ciertas industrias nacionales estratégicas frente a la competencia externa y aumentar la recaudación tributaria. Sin embargo, su impacto inmediato se ha reflejado en un incremento sustancial de los ingresos fiscales, ya que estas mercancías importadas ahora pagan aranceles más altos.

«Es importante destacar que estas medidas se enmarcan en una estrategia más amplia del gobierno para fortalecer la sostenibilidad fiscal y fomentar un comercio exterior más equitativo», opinó el directivo de Aporta Consultoría Estratégica.

Este enfoque no sólo ha resultado en un aumento en los ingresos, sino que también está alineado con las acciones para combatir la evasión fiscal y asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias en el comercio internacional, señaló.

«La combinación de un mayor volumen de importaciones y tarifas más altas explica el comportamiento extraordinario de los ingresos por este concepto en lo que va del año», indicó el especialista. Sun