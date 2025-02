Venta de Petróleo a EEUU se Desploma 78%

*Rechazan Cargamentos de PEMEX.

Ciudad de México; 11 de Febrero de 2025.- Las exportaciones de petróleo a Estados Unidos se desplomaron en medio de versiones de que las refinerías están rechazando los cargamentos de crudo de Pemex.

Cifras del Departamento de Energía en la Unión Americana indican que México vendió en promedio 144 mil barriles diarios en la semana que acabó el 31 de enero, 78% menos que en el mismo periodo de un año, cuando exportó 661 mil.

Antes, en la semana que concluyó el 24 de enero pasado, México vendió 521 barriles diarios.

La empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla fue consultada por EL UNIVERSAL sobre las versiones de que las refinerías de Estados Unidos están rechazando los cargamentos de crudo, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

«La situación llega en uno de los peores momentos de la petrolera mexicana que no encuentra la fórmula para superar sus retos operativo no financieros, aún con todo el respaldo del gobierno actual o anterior», dijo Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.

El analista energético en Caraiva y Asociados, Ramsés Pech, comentó que esto escala a nivel macro dados los efectos negativos en las finanzas públicas, al dejar de recibir ingresos por venta de crudo.

«Pemex por su lado tiene cerca de 24% de sus ingresos por la exportación, siendo que la subsidiaria Exploración y Producción es la que tiene rentabilidad positiva, el problema se va a ver reflejado en los resultados de este año», advirtió.

En caso de confirmarse el crudo con agua, los expertos creen que este problema puede ser el inicio de un problema mayor, que implica otra reducción en las exportaciones, cuya plataforma disminuye desde inicios de 2024 y tocó el menor volumen en 45 años, mientras Pemex reporta más condensados.

Desde su punto de vista, la petrolera no obtiene el crudo que requiere hoy el Sistema Nacional de Refinación, lo que incluye la nueva refinería Olmeca, en Tabasco.

Monroy calcula que será en 2027 cuando Pemex importará petróleo para dotar a las refinerías.

«Esto sería un hito antipolítico, porque se va a esfumar el legado de Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera y el tema de la soberanía y rescate de Pemex», sentenció.

«Este problema en específico apunta a los campos Ku-Maloob-Zaap, que han caído de 364 mil barriles diarios de producción en 2009 a 3 mil unidades al cierre de 2024. Esta plataforma es la que una vez se incendió y ahora parece invadida de agua de mar», agregó.

El petróleo pasó de aportar 22.4% del total de los ingresos públicos en 2022 a 13% en 2024, indican cifras de la Secretaría de Hacienda.Sun