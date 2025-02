Aranceles del 25% Para México y Canadá se Aplicarán a Partir del 2 de Abril: Trump

*Para Autos, Maderas, Medicamentos, Entre Otros.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, adelantó este miércoles que los aranceles para México y Canadá entrarán en vigor el próximo 2 de abril.

Durante una reunión de gabinete este miércoles, se le preguntó a Trump si planeaba seguir adelante con la imposición de aranceles del 25 por ciento a México y Canadá el 4 de marzo. Trump anunció los gravámenes a principios de este mes, pero luego aceptó una demora de un mes después de que los líderes de ambos países, Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau, acordaron medidas de control fronterizo más estrictas. Pero esa demora expirará la próxima semana.

“No voy a detener los aranceles”, dijo Trump, antes de describir cómo sentía que Estados Unidos había sido víctima de años de maltrato por parte de sus vecinos.

Trump dijo que los aranceles a México y Canadá se implementarían el 2 de abril. No estaba claro si el presidente estadounidense quiso decir que estaba dando a los países tiempo adicional, o había combinado los aranceles a Canadá y México con un programa separado, en desarrollo por el Departamento de Comercio y el Representante Comercial de Estados Unidos, que impondría los llamados aranceles recíprocos a las naciones de todo el mundo.

Trump y otros funcionarios de la administración han dado previamente respuestas contradictorias sobre si los aranceles del 25 por ciento a México y Canadá se sumarían a los llamados aranceles recíprocos, que están vinculados a las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a los productos estadounidenses, o se incorporarían al programa que entrará en vigor en abril.

“Los aranceles siguen, no todos, pero muchos de ellos”, dijo Trump sobre la fecha límite de abril. “Y creo que van a ver algo que va a ser asombroso”.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, intervino para decir que Canadá y México recibieron un aplazamiento de 30 días para demostrar que estaban deteniendo con éxito el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, así como el paso de migrantes, y “si lo han hecho”, entonces Trump “les dará una pausa o no lo hará”.

¿Qué pasará con los aranceles a México?

Hace algunas semanas, Trump mencionó que los aranceles que planea entrarían en vigor en 2 de abril y no el primer día del mes, debido a que es “un poco supersticioso” y además podía confundirse con un “anuncio broma” pues el día 1 de abril en Estados Unidos se conmemora el Día de los Inocentes (April Fools Day).

Apenas hace dos días, el 24 de febrero, Trump había asegurado que los aranceles para México y Canadá iban a entrar en vigor en marzo, como había acordado con ambas naciones en febrero. “Los aranceles se estarán aplicando a tiempo, según lo previsto”, comentó desde la Casa Blanca.

Esto se debe a que, cuando tomó la Presidencia de EU, Trump dijo que los aranceles iban a implementarse en febrero. Sin embargo, Canadá y México negociaron un acuerdo de pausa de un mes con Trump, para que se aplicaran los gravámenes del 25 por ciento hasta marzo.

Ahora, con el límite de tiempo tan cercano, Trump anuncia este miércoles que la nueva fecha es el 2 de abril.

Además, dijo que sí planea imponer aranceles del 25 por ciento para productos de la Unión Europea.

Al ser cuestionado sobre el gravamen específico para la Unión Europea, Trump dijo que esos aranceles serían del 25 por ciento, pero luego se lanzó a hacer comentarios sobre los aranceles a los autos y otros temas.

Además de sus aranceles a Canadá y México y los aranceles recíprocos mundiales, Trump ha prometido anteriormente aranceles sectoriales a las importaciones autos, madera, semiconductores y medicamentos, entre otros bienes. Nuevamente no quedó claro si Trump se refería a esos aranceles, que anteriormente había dicho que serían del 25 por ciento, o a un impuesto adicional a los bienes de la UE.