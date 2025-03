Chiapas Tiene Potencial Estratégico con la Energía Geotérmica: Lam

*Para Transicionar a Energías Limpias y Renovables.

Ciudad de México, 04 de marzo 2025.-Con la visión de transformar el potencial natural de Chiapas en motor de desarrollo, el senador Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Vivienda en el Senado, destacó la importancia de la reforma en materia de geotermia, la cual permitirá que estados con grandes recursos energéticos, como Chiapas, se conviertan en líderes en la transición hacia energías limpias y renovables.

Melgar subrayó que la energía que aprovecha el calor del interior de la tierra para generar electricidad, agua caliente o calefacción, es una fuente sustentable y de bajo costo que debe ser potenciada en la frontera sur del país. En este contexto, Chiapas cuenta con zonas clave como el Volcán Chichonal y el Volcán Tacaná, identificadas por la Secretaría de Energía como áreas estratégicas para el desarrollo geotérmico en México.

“Con la recién aprobada reforma energética, es importante subrayar el potencial geotérmico de Chiapas como un paso estratégico para aprovechar nuestras riquezas naturales sin afectar el medio ambiente. Tenemos la capacidad de producir energía limpia y accesible que beneficie a todos los chiapanecos. ¡Chiapas tiene con qué!”, afirmó el legislador.

La iniciativa plantea condiciones claras para la exploración y explotación eficiente de la energía geotérmica, permitiendo que la inversión en infraestructura impulse el desarrollo económico de la región. Además, busca garantizar que la energía generada en Chiapas beneficie directamente a sus habitantes, con tarifas más justas y accesibles.

“Históricamente, Chiapas ha sido un generador clave de energía en México, pero los beneficios no siempre han llegado a nuestra gente. Con esta reforma aseguramos que el aprovechamiento de la geotermia se traduzca en mejor calidad de vida, empleos y desarrollo sustentable. No podemos seguir dependiendo de energías costosas cuando en Chiapas tenemos una fuente inagotable de energía limpia”, enfatizó Melgar.

El senador explicó que esta reforma no solo diversificará la matriz energética del país, sino que también abrirá oportunidades para nuevos proyectos de inversión en Chiapas, impulsando la creación de empleos y fortaleciendo la autonomía energética del estado.

Melgar reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Senado para que esta reforma genere beneficios reales para los chiapanecos, asegurando que el potencial energético del estado se aproveche de manera responsable y con justicia social, en alineación con el plan de desarrollo sostenible del gobernador Eduardo Ramírez.

“Este es un paso firme hacia un Chiapas más próspero y sustentable. No podemos seguir dejando pasar oportunidades mientras otros estados avanzan en la transición energética. Con esta reforma garantizamos un modelo de desarrollo en el que la energía geotérmica sea un pilar de crecimiento para nuestro estado. En la Nueva ERA de Chiapas avanzamos con paso firme hacia un futuro más justo y sustentable”, concluyó. Boletín Oficial