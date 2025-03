México Concede a EEUU Extradición de «El Contador»

*Sobrino de Osiel Cárdenas, del Cartel del Golfo.

Ciudad de México, 13 de Marzo.-El gobierno de México, a través de la cancillería, aprobó el 17 de diciembre de 2024 la extradición a Estados Unidos de José Alfredo Cárdenas Martínez, «El Contador» y sobrino del capo del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, para ser procesado ante una Corte del sur de Texas por delitos de narcotráfico.

Sin embargo, un mes antes, en noviembre del año pasado, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano lo dejó en libertad porque la Fiscalía General de la República no acreditó las razones para que el cabecilla del Cártel del Golfo siguiera preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

En caso de que «El Contador» sea recapturado, la FGR de Alejandro Gertz Manero no tendrá obstáculo para entregarlo en extradición a los Estados Unidos, toda vez que un juez de amparo con sede en el Estado de México le negó ayer la suspensión definitiva en el juicio que tramitó contra su traslado al vecino país del norte.

Tres días antes de concluir 2024, José Alfredo Cárdenas Martínez, «El Contador», interpuso demanda de amparo en la que manifestó como acto reclamado «el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores, concedió al gobierno de los Estados Unidos de América, la extradición internacional del quejoso a fin de ser procesado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos de América».

En noviembre del año pasado, el juez de control Gregorio Salazar Hernández revocó la prisión preventiva a «El Contador», ya que la FGR no fundó y motivó los hechos de la extradición que para ese momento todavía no había sido aprobada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).Sun