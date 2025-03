Alcaldes de México, EU y Canadá Advierten Impacto Negativo por Aranceles de Trump

*Llaman a Mantener Relación Comercial con Reglas Justas.

Ciudad de México; 28 de Marzo de 2025.- Los alcaldes de México, Estados Unidos y Canadá advirtieron sobre los aranceles del mandatario estadounidense, Donald Trump y defendieron al T-MEC.

«Nuestras naciones no tienen mejores socios comerciales, y cuando comerciamos con reglas justas, como en el marco del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), los tres nos beneficiamos», se lee en un comunicado conjunto.

«Nuestras comunidades serán las primeras en sentir el impacto. Nuestras ciudades y países necesitan políticas que fomenten la inversión y faciliten la circulación eficiente de bienes y servicios a través de las fronteras para sostener la prosperidad económica y la creación de empleo», dice la declaración conjunta.

Durante la Cumbre de Comercio de Alcaldes de 2025, los 23 líderes, incluidos Olivia Chow de Toronto, DrewDilkens de Windsor, Ontario y Mark Sutcliffe de Ottawa, compartieron historias sobre cómo los aranceles ya están afectando a sus comunidades y cómo pueden apoyar a sus electores.

«Durante la cumbre, expresamos nuestro temor, el temor al aumento del precio de todo… a la pérdida de empleos», dijo Chow durante la conferencia de prensa. «Pero a pesar de ese temor, hay un verdadero sentido de unidad y esperanza que nos permite afirmar que si estamos juntos, y sabemos que lo estamos, somos fuertes».

Los políticos compartieron sus preocupaciones sobre las tarifas: los despidos que ya están viendo, el aumento de los precios y cómo la incertidumbre está dañando sus economías locales.

«Sé que al presidente Trump le importa Michigan. Sé que fue un estado que visitó muchísimas veces. Sé que ha expresado personalmente su gran preocupación por la industria automotriz», declaró el alcalde Bryan Barnett de Rochester Hills, Michigan, durante la conferencia de prensa. «Necesito transmitirle a la administración Trump la importancia de estas decisiones para la industria automotriz y para un estado que lo apoyó».

Los alcaldes de ciudades con economías profundamente arraigadas en la industria automotriz expresaron cómo sus ciudades específicamente podrían ser las más afectadas.

«Somos una ciudad automotriz; tenemos dos plantas de ensamblaje de GM», dijo el alcalde Andy Schor de Lansing, Michigan. «Ganamos un promedio de $48,000 al año. Si el precio de los autos se acerca a los $10,000, habrá gente que no pueda comprarlos».

La delegación incluyó a políticos de todo el espectro político, lo que, según Schor, transmitió un mensaje importante: la amenaza de los aranceles no es un asunto partidista. «Cuando republicanos y demócratas, cuando Canadá y México se unen, creo que es algo sumamente contundente», dijo Schor.

Después de la conferencia de prensa, Chow dijo que vio las publicaciones en redes sociales de Trump sobre su llamada con el premier canadiense, Marc Carney.

«‘Productivo’ es una buena palabra. Una palabra mejor sería ‘No más aranceles'», dijo Chow. «Estoy esperando eso». SUN