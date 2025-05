Sube a 20 Mil 959 Mdd Costo de la Refinería en Dos Bocas

Ciudad de México; 04 de Mayo de 2025.- El costo de la refinería Olmeca Dos Bocas ascendió a 20 mil 959 millones de Dólares, indica el reporte financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicado en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Además, la documentación recientemente publicada por la empresa petrolera notifica que la refinería continúa en etapa de pruebas, contrario al discurso de la anterior administración de que ya estaba operando a 100% en septiembre de 2024.

Se trata de un sobrecosto de 162%, al considerar que en el sexenio pasado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estimaba un desembolso de alrededor de 8 mil millones de Dólares.

La empresa desglosó a las autoridades de Estados Unidos que el presupuesto actual autorizado para el proyecto es de 15 mil 963.0 millones de Dólares, más 853.3 millones para la puesta en marcha, en ambos casos incluyendo el IVA.

Pero, el 18 de junio de 2024, mediante la resolución CA-054/2024, relativa a la puesta en marcha de la refinería Olmeca, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos señaló que ya se habían aportado a PTI Infraestructura de Desarrollo, S. A. de C. V. -la subsidiaria encargada del proyecto- 16 mil 816.3 millones de Dólares, IVA incluido, previamente autorizados para la construcción y puesta en marcha de la refinería.

Además, detalla que autorizaron hasta mil 30.9 millones de Dólares estadounidenses, incluyendo IVA, para gastos operativos y costos administrativos, notariales y fiscales.

También se aprobaron hasta 3 mil 111.7 millones de Dólares estadounidenses, IVA incluido, para el transporte de materias primas, y el manejo y almacenamiento de productos necesarios para las operaciones de la refinería Olmeca.

Más incidentes.

La semana pasada, en su reporte trimestral, la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla informó que la refinería había detenido sus operaciones tras enfrentar dos paros técnicos, el primero en febrero y el segundo a finales de abril.

Asimismo, en el informe de Pemex a la SEC se informa que las instalaciones aún están en etapa de pruebas de operación y que podrían requerir más presupuesto.

«El presupuesto de la refinería Olmeca en 2025 podría estar sujeto a aportaciones de capital adicionales del gobierno mexicano», dice.

Jesús Carrillo, analista de economía y energía, destacó que las razones que llevaron a esta obra a terminar con un sobrecosto de esa magnitud fueron la falta de planeación y las promesas políticas.

«Para iniciar, el problema de las pérdidas de Pemex en refinación ya existía, y se tenían que resolver de otra forma, no al construir otra refinería. Luego se prometió que iba a costar 8 mil millones de dólares y, en un proceso opaco, comenzó la edificación. Ahora está en pruebas, pero incluso un periodo de estos, para una refinería dura entre ocho y 12 meses», destacó.

«Ahora, el problema de la refinería, su sobrecosto y el hecho de que no refine afecta a las finanzas públicas en el peor momento, con el estancamiento de la economía y cuando se requieren fuentes para recaudar. Esto implica que se caiga en un círculo malicioso donde el gasto de inversión se reduzca». Sun