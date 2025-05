«Canadá Nunca Estará en Venta», Afirma Primer Ministro Mark Carney

*Rechaza que su País sea el Estado 51 de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunieron este martes por primera vez en la Casa Blanca, para iniciar conversaciones tras meses de una tensa relación entre ambos países desde que el mandatario estadounidense le impuso aranceles a su vecino.

Carney se impuso recientemente en las elecciones de Canadá gracias, sobre todo, a su firme oposición a Trump, que desde que llegó a la presidencia habla constantemente de que quiere que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos.

En ese clima de tensión se celebró este martes el encuentro entre ambos líderes.

Cuando a Trump le preguntaron sobre el espinoso tema de anexar a Canadá, el presidente respondió que «se necesitan dos para bailar el tango», y agregó que no era el momento de discutir ese tema.

Sin embargo, Trump también enumeró una larga lista de beneficios que, en su opinión, recibirían los canadienses si pasaran a formar parte de EE.UU.

«Es una frontera artificial», advirtió, dibujando con la mano una línea en el aire.

Carney no tardó en responderle.

«Como sabe, en el sector inmobiliario hay lugares que nunca están a la venta», dijo. «Estamos en uno ahora mismo… No está a la venta. Canadá nunca estará en venta».

«Nunca digas nunca», dijo Trump. «Ya veremos qué pasa con el tiempo», apuntó el mandatario.