Integrantes de AMOTAC Bloquean Carreteras en Varios Estados

*- Tras Sostener un Diálogo con SEGOB, Liberan Vialidades

*- Exigen Seguridad en Carreteras y fin de Acoso Policial

Ciudad de México, 24 de Junio.- Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) se concentraron en distintas carreteras y vialidades en algunos estados en protesta por las extorsiones que sufren y la inseguridad.

—–San Luis Potosí

En el marco de la protesta nacional convocada por los transportistas, en San Luis Potosí, desde temprana hora, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) se concentraron sobre la carretera a Matehuala, a la altura del kilómetro 7, donde manifestaron su inconformidad por las sanciones aplicadas al transporte de agua y solicitaron modificaciones a la normatividad vigente en la materia.



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Los manifestantes contemplan iniciar una caravana que recorrerá la carretera a Matehuala para incorporarse posteriormente a la carretera federal 57 con dirección a la Zona Industrial, situación que ha generado alertas entre automovilistas y autoridades debido al posible impacto en la circulación vehicular.Raúl Torres, presidente de AMOTAC, dijo que pese a que ha habido tres juntas para establecer acuerdos, incluso una todavía el día de ayer, no se ha logrado llegar a ningún acuerdo.Hasta el momento, la concentración permanece sin hora de finalización.—–VeracruzIntegrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) se manifestaron y bloquearon parcialmente calles, avenidas y carreteras en distintas regiones de Veracruz en protesta por las extorsiones que sufren e inseguridad.Las mayores concentraciones ocurrieron en la zona conurbada de la ciudad de Xalapa, capital del estado, y en la región montañosa de Córdoba, donde los transportistas bloquearon parcialmente las vialidades.Cientos, sino es que miles de automovilistas se vieron afectados por los bloqueos parciales, pues quedaron varados por horas en el tráfico generado por las protestas.El delegado de Amotac en la ciudad de Xalapa, Isidro Mendoza Argüelles, denunció los altos niveles de inseguridad en carretera, así como los asesinatos de conductores.La zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, que incluye los municipios de Emiliano Zapata, Banderilla y San Andrés Tlalnehuayocan fue severamente afectada por las movilizaciones. Sun

Segob y SSPC atienden a transportistas tras cancelar megaparo

Ciudad de México, 24 de Junio.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la mañana de este miércoles 24 de junio, servidores de la dependencia junto a integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunieron con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC).

Por medio de redes sociales, la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, detalló que mantiene abiertos los canales de diálogo y seguimiento institucional y que como resultado del diálogo, la organización transportista acordó realizar movilizaciones, sin bloqueos carreteros.

«Como resultado, se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus planteamientos. La organización reiteró que únicamente realizará movilizaciones, sin bloqueos carreteros. El Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo y seguimiento institucional», escribió la dependencia federal en su cuenta de X.

Sin embargo, cabe destacar que esta mañana, los integrantes de dicha organización cerraron la circulación en la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta número 23 en Ecatepec, en dirección a la Ciudad de México. También bloquearon parcialmente la carretera México-Querétaro y mantienen cerrado un carril en Tultitlán sobre el Boulevard Tultitlán.

Previamente, los transportistas cancelaron el megaparo que tenían previsto realizar este miércoles en carreteras del país y en el marco del partido de la Selección Mexicana contra Chequia.

—–Demandas de los transportistas

Entre las demandas del sector se encuentran quitar los permisos y parar las extorsiones para poder circular en los municipios; más seguridad; y no al cobro de grúas estatales y federales.

También piden no más abuso de autoridades; no más abuso de autoridad en la Central de Abastos de la Ciudad de México; no más acuerdos entre autoridades y operadores de grúas; y no más extorsiones de parte de las fiscalías para la devolución de vehículos. Sun