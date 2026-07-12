Protección Civil Instala Puestos de Comando en Estados Costeros del País

* Para Fortalecer la Prevención en la Temporada de Ciclones.

Como parte de la estrategia preventiva instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hacer frente a la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, el Gobierno de México puso en marcha un despliegue operativo orientado a salvaguardar la vida y el patrimonio de la población, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, ha participado en la instalación de 10 Puestos de Comando interinstitucionales en estrecha colaboración con las gobernadoras y gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Colima, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Campeche, Nayarit y Tamaulipas.

Esta acción estratégica, que inicialmente contempla a los 17 estados costeros del país para posteriormente extenderse al interior de la República, busca articular a los tres órdenes de gobierno para fortalecer las capacidades de preparación y garantizar una respuesta oportuna frente a cualquier fenómeno meteorológico.

Durante los trabajos de instalación de cada uno de los Puestos de Comando, Velázquez Alzúa subrayó que los ayuntamientos tienen la gran responsabilidad de fungir como primeros respondientes ante una emergencia. Por ello, urgió a las autoridades locales a instaurar de manera inmediata sus Consejos Municipales de Protección Civil, pues son instrumentos fundamentales para la recolección de información en territorio y la toma de decisiones que conlleven, en caso de ser necesaria, a una oportuna intervención de las entidades federativas y el Gobierno de México.

Asimismo, ha hecho un llamado especial a las autoridades estatales y municipales para atender con prontitud los requerimientos del Centro Nacional de Comunicaciones (CENACOM) de la CNPC, ya que la información canalizada por esta vía permite consolidar un reporte objetivo diario para la Presidenta de México, a fin de garantizar una atención oportuna a la ciudadanía cuando las capacidades locales son rebasadas.

En los encuentros con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la titular de la CNPC les exhortó a recorrer las zonas susceptibles a inundaciones, vientos, deslizamientos o impactos por huracanes, con el fin de comunicar los riesgos a los habitantes de manera directa e indicarles las acciones que deben implementar en caso de una eventualidad.

Un factor determinante para la protección de la población es la mitigación de riesgos mediante el mantenimiento de las redes hídricas. Por ello, Laura Velázquez Alzúa destacó la importancia de que los gobiernos locales fortalezcan las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidráulicas y de drenaje, así como de alcantarillas, canales y cunetas, a fin de favorecer el rápido desalojo del agua pluvial.

Al ser la prevención una tarea compartida, se hace un llamado a la ciudadanía a participar activamente en labores de limpieza de calles, coladeras y evitar tirar basura en la vía pública, para prevenir obstrucciones en el drenaje. Boletín Oficial