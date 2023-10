Paw Patrol Rompe la Inseguridad de Nina Rubín

Al ser hija de dos famosos (Andrea Legarreta y Erik Rubín), a Nina Rubín no le fue fácil encontrar su propia luz, pues dice que antes de comenzar su carrera ya era blanco de diversos señalamientos. Esa fortaleza que la joven de 16 años ha tenido que forjar desde que debutó en cine y televisión hace siete años, es la misma que ve reflejada con su personaje en «Paw Patrol: la súper película».

En el filme, actualmente en cine, Nina da voz nuevamente a Liberty, una cachorra integrante de la Patrulla Canina de héroes, quien se enfrenta al desafío del autodescubrimiento, cuando a todos sus compañeros les es otorgado un poder, menos a ella. “Cuando grabé la película superé esa etapa (de la inseguridad) y dije: ‘yo soy yo, estoy en mis procesos y mis tiempos, y si a la gente no le gusta, no es mi problema’”, indica Nina en entrevista. Con este trabajo, Nina quiere inspirar a otras niñas para que no se sientan presionadas por los estereotipos y las exigencias de la industria; para que aprendan a quererse a sí mismas y a encontrar su propio poder. SUN