Revelan Nuevos Detalles del Pleito Entre Anel Noreña y su Hija

Aunque Anel Noreña dice que le escribe todos los días a su hija Marysol Sosa, a pesar de que no obtiene respuesta, una supuesta fuente cercana a la familia acaba de hacer declaraciones sobre el que sería el verdadero motivo que detonó las diferencias entre madre e hija, asegurando que los problemas comenzaron mucho tiempo antes, desde que la hija de José José comenzó su noviazgo con Xavier Orozco, su ahora esposo y padre de sus dos hijos.

A pocos días de que se cumpliera el cuarto aniversario luctuoso de José José, la revista «TVNotas» publica una entrevista con una fuente cercana a la familia Sosa Noreña, la cual dio detalles de cómo surgieron los problemas entre Marysol y su mamá que, en la actualidad, protagonizan un pleito mediático, debido a que Anel no permite que su hija use el nombre de «el Príncipe de la canción» sin su autorización previa y sin que la remunere por ello. Sin embargo, la fuente de la revista revela que las diferencias comenzaron desde que Marysol comenzó a salir con Xavier, su actual esposo, debido a que Anel no le parecía un buen partido para su hija. De hecho, la persona entrevistada asegura que Noreña siempre se involucró en las decisiones de sus hijos, a los cuales persuadía si no les parecían las correctas o convenientes para el futuro.

Para Anel -contó la fuente- Orozco no era el partido que quería para su hija porque no pertenecía a una familia reconocida, ni contaba con un estilo de vida al que Marysol estaba acostumbrada, pero Xavier no era el único que no le convencía, pues la publicación apunta que la exesposa de José Joel tampoco era de su agrado y fue la propia Noreña la que convenció a su hijo que separarse de ella. SUN