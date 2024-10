Wendy Guevara Coquetea con “Chicharito”

La influencer Wendy Guevara se volvió tendencia en redes sociales, luego de confesar su gusto por Javier «Chicharito» Hernández, tras asegurar que cuando era más joven tenía unas «piernotas».

Durante un nuevo video del Escorpión Dorado, la ganadora de «La Casa de los Famosos» tuvo una breve plática con el futbolista quien se notó sorprendido por la llamada de la famosa. “Cuando era más chiquilla me encantabas, de verdad, me encantabas […] Todavía te ves muy bien, pero cuando estabas más chiquito se te veían unas piernotas de alto impacto, unos jamonsotes”, expresó Wendy. Ante el atrevido comentario, el exjugador del LA Galaxy no pudo contener la risa; sin embargo, aseguró que todavía cuenta con buena forma en las piernas. “Es lo único chido que tenemos los futbolistas”, bromeó. Cabe mencionar que la influencer también mostró su gusto por el jugador del América, Kevin Álvarez. “También está el Kevin del América que también está muy guapo y es jovencito”.

La artista reveló que el sacerdote que ofició la misa de Kimberly «La más preciosa», integrante de «Las Perdidas», lo podrían meter a la cárcel. “Descubrí que (Kimberly) no se podía casar por la iglesia y yo creo que van a meter a ese padre a la cárcel […] Yo creo que lo van a castigar”, detalló. Sin embargo, la ceremonia religiosa fue oficiada por un padre de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), una institución derivada de la Iglesia católica pero independiente de ella. SUN