Galilea Montijo Buscará Convertirse en Madre de una Niña

Galilea Montijo podría convertirse en madre por segunda vez en este 2024, la conductora de «Hoy» desea ser mamá de una niña, ya tiene un hijo llamado Mateo producto de su matrimonio con el político Fernando Reina, de quien se divorció en el 2023. Galilea, de 50 años, reconoce que sus óvulos “ya no sirven”, sin embargo, sabe que aún puede hacer realidad uno de sus sueños, que es convertirse en madre por segunda vez, en esta ocasión tener una hija.

Así lo confesó abiertamente en el programa «Netas Divinas», donde dijo, era la primera vez que lo decía con claridad, y aunque aún no sabe cómo le hará, lo que sí es seguro es que quiere tener una niña entre sus brazos. Actualmente, Montijo mantiene una romance que parece ir muy en serio con el modelo español Isaac Moreno, cinco años menor que ella y que también tiene un hijo varón. Galilea Montijo le dijo a sus compañeras del programa «Netas Divinas», que deseaba mucho ser mamá de una niña, confesión que generó emoción en Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, quienes la abrazaron cuando les dio la noticia.

Reconoció que el 2023 fue un año de muchos contrastes en su vida personal, pues el inicio fue muy doloroso, pues fue cuando hizo público su divorcio con Fernando Reina, sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa, el amor volvió a llegar a su vida y recibió con él el 2024: «Terminé muy contenta el año». Cuando habló de lo que le falta por hacer, comentó su deseo de ser madre por segunda vez. Montijo no descartó la opción de adoptar o recurrir al vientre de alquiler. SUN