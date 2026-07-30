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Éxito en la 4ª Carrera Solidaria Misión 33

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Más de 800 atletas participaron este domingo en la 4ª Carrera Solidaria Misión 33, realizada en el Parque Recreativo Los Cerritos, con el objetivo de recaudar fondos para el noveno programa quirúrgico que beneficiará a 20 niñas y niños con labio y paladar hendido, así como anomalías craneofaciales.
El evento fue organizado por la Asociación Misión 33, presidida por la Dra. María Candelaria Cueto Rabanales, en coordinación con un equipo de médicos especialistas, terapeutas y voluntarios. La jornada contó con la participación de Valeria I, reina del Club Campestre de Tapachula, quien se sumó a esta noble causa, respaldando las acciones altruistas de la asociación.
Las cirugías se llevarán a cabo el próximo mes de octubre y estarán a cargo de especialistas provenientes de Monterrey, Ciudad de México y León, brindando una nueva oportunidad de vida a los menores beneficiados.

Valeria I, integrantes de la Asociación Misión 33 y niños esperaron en la meta a los participantes
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