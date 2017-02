Vuelven las Maras a México; se Relacionan con Cárteles

* Bandas Delictivas de Centroamérica Causan Zozobra en la Región.

Cientos de militares de países centroamericanos fueron destituidos por su vinculación con maras.

Tapachula, Chiapas; 11 de Febrero.- Miembros de las bandas delictivas conocidas como maras, lograron conformar una asociación con cárteles mexicanos y se han apoderado del trasiego de las drogas y armas de Centroamérica hacia México, y después de muchos años que casi fueron erradicados, han regresado a territorio nacional.

De acuerdo al estudio “Crimen organizado y maras se entreveran en Mesoamérica”, difundido en las últimas horas por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), los cárteles mexicanos han trasladado en los últimos años a Centroamérica el 90 por ciento de sus operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Esto, según el reporte con cifras principalmente de los últimos dos años, gracias a las alianzas que han tejido con las maras o pandillas locales.

El análisis señala que Guatemala, Honduras y El Salvador, actualmente son el escenario de disputas despiadadas por las rutas de la droga y lugares apreciados para el almacenamiento de armas y droga.

“Las pandillas hacen los trabajos sucios de los cárteles a cambio de que estos las ayuden a distribuir la venta de drogas al por menor y a comercializar mercancías ilegales como vehículos de alta gama robados”, apuntó.

Así también, que la alianza entre los cárteles y las maras centroamericanas, establecida principalmente en las cárceles, ha provocado que el triángulo norte de Centroamérica sea una de las más peligrosas del mundo.

Menciona datos oficiales como el que El Salvador registró en 2015 una tasa de homicidios de 105 por cada cien mil habitantes, que es la mayor del mundo en un país no en guerra, mientras que en Honduras y Guatemala ascendieron a 63.75 y 34,99 homicidios por cada cien mil habitantes, respectivamente.

Según el IEEE, las pandillas que más relación tienen con los cárteles mexicanos son la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 (B-18), que se han extendido a toda Centroamérica, México, Estados Unidos e incluso Europa.

Descubren que Militares son Maras.

Las investigaciones recientes que se han hecho en esos países centroamericanos ha confirmado que las pandillas no abandonan la posibilidad de infiltrarse en instituciones claves de seguridad pública.

Por ejemplo, en El Salvador se está realizando una minuciosa verificación en la Policía Nacional Civil, el Ejército y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). En ésta última se han expulsado en los últimos siete años a 90 aspirantes a policías por pertenecer a las maras.

La penetración de esos grupos también preocupa a la Fuerza Armada de ese país, pues entre 2009 y 2015, las autoridades expulsaron a 393 militares por sus presuntos vínculos con las maras.

Según informes de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de la Defensa, la infiltración pandilleril ha tocado las entrañas de los destacamentos, unidades logísticas, de Sanidad Militar, comando de Fuerzas Especiales, el Estado Mayor de la Presidencia, de la Fuerza Armada y de la Fuerza Naval.

Datos de la Policía Nacional Civil también revelan que entre 2015 y marzo de 2016, unos diez policías fueron destituidos de la corporación por estar relacionados con las pandillas.

También entre los aspirantes a la ANSP, unos 900, que habían pasado todas las pruebas teóricas y prácticas no fueron admitidos, pues los informes de la Unidad de Verificación de Antecedentes (UVEA) no los favorecieron.

Los Maras…Otras vez en Chiapas.

Las bandas delictivas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18 que mantuvieron en jaque a los chiapanecos en la década pasada con asaltos, robos, extorsiones y homicidios, han regresado a operar a la Entidad, pero ahora unificados.

Se cree que las extorsiones a las que han sido sometido en los últimos meses, tanto empresarios como civiles en la región, pudieran estar relacionados con esas organizaciones delictivas y, por ello, muchos temen por sus vidas y la de sus familiares.

Así también, que los jóvenes que han participado recientemente en los asaltos a mano armada en tiendas de autoservicio y empresas de transportes, coinciden con los rasgos físicos de esas personas.

Esta misma semana se registraron varios hechos sangrientos en Tapachula, en los que fue confirmada la participación de maras.

Esto ha ocasionado una alerta gubernamental porque el Gobierno de El Salvador ha advertido a sus similares de Honduras y de Guatemala, una posible expansión de las pandillas o maras que operan en ese país y que pueden unirse para llegar a las naciones vecinas, incluyendo a México, vía Chiapas.

La supuesta unificación que están haciendo las pandillas o que planean consolidar, permitiría una hermandad entre las históricas rivales MS-13 y la Barrio 18.

El Salvador es, precisamente, donde se concentran las fuerzas más poderosas capaces de controlar y unir al crimen organizado de los tres países centroamericanos, según análisis de especialistas.

La pandilla unificada podría pasar a denominarse Mara 503, porque ese número sería tomado de la clave telefónica de El Salvador. Sus ramas en Honduras y Guatemala se llamarían 504 y 502 respectivamente. Para el caso de México sería la 520. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello