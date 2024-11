Mexicanos en el Extranjero Podrán Votar de Forma Presencial

*En EEUU, Canadá y Europa.

Ciudad de México, abril 24.- Desde el Consulado de México en Montreal, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre las distintas modalidades de voto que estarán disponibles para los mexicanos que viven en el extranjero.

Claudia Corona Rodríguez, titular de la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero del INE, detalló las tres formas en que connacionales podrán ejercer su derecho al voto, las cuales son a través del correo postal, vía electrónica y presencial. Siendo esta última modalidad la que cobra mayor relevancia, ya que será la primera vez que mexicanos que viven en otro país podrán acudir a una representación del INE a votar.

Para el voto presencial, el INE instalará 23 representaciones en el mundo, de las cuales 20 se ubicarán en Estados Unidos, dos en Europa y una en Canadá, específicamente en la ciudad de Montreal, que ostenta el mayor número de credenciales entregadas por el INE en el país norteamericano, cerca de 4 mil.

El embajador Víctor Treviño enfatizó el papel logístico del personal consular, dejando claro que la organización y administración de la votación recaerá completamente en el INE.

¿Cómo votarán de forma presencial desde el extranjero?

Aquellos que opten por el voto presencial en el extranjero podrán dirigirse a las instalaciones de los consulados en las 23 ciudades designadas, donde el proceso se llevará a cabo electrónicamente, eliminando la necesidad de boletas en papel debido a restricciones logísticas. Cada votante recibirá una tarjeta de acceso y podrá emitir su voto en las computadoras habilitadas en las sedes. La tecnología blockchain garantizará un cifrado de alta seguridad, protegiendo la identidad del votante y la integridad del proceso electoral.

Adicionalmente, se establecerán casillas especiales en cada oficina de votación, permitiendo a ciudadanos mexicanos que no se hayan registrado para votar desde el extranjero ejercer su derecho, siempre y cuando posean una credencial del INE vigente. Se podrán registrar observadores y medios de comunicación para estas casillas hasta el 7 de mayo.

El horario de votación en Estados Unidos y Canadá será de 8 a 18 horas (hora de la Ciudad de México), mientras que en Europa se definirá posteriormente.

La maestra Claudia Corona informó sobre la resolución de casos en los que el INE rechazó el trámite de voto en el extranjero en días anteriores, indicando que cerca de 21 mil casos han sido resueltos, pero aún restan 18 mil 760 por aclarar antes del 5 de mayo.

¿Dónde podrán votar connacionales desde el extranjero?

Las ciudades en el extranjero que contarán con modalidad presencial para votar son: Montreal (Canadá), y en Estados Unidos: Seattle, Sacramento, San Francisco, San José, Fresno, San Bernardino, Los Ángeles, Santa Ana, San Diego, Phoenix, Oklahoma, Dallas, Houston, Orlando, Atlanta, Raleigh, Washington, Chicago, New Brunswick y New York.

En Europa, las ciudades designadas son Madrid y París.