Analiza Trump Crear un “Pase Temporal” Para Trabajadores Inmigrantes

*En el Sector Agrícola, Hotelería y Servicios.

En una entrevista transmitida este domingo por el programa Sunday Morning Futures de Fox News, el presidente Donald Trump sorprendió al anunciar que su administración trabaja en la creación de un pase temporal para inmigrantes que laboran en sectores como la agricultura, una propuesta que marcaría un giro parcial en su política migratoria centrada en redadas y deportaciones.

“Estamos trabajando en eso ahora mismo. Vamos a crear algún tipo de pase temporal donde la gente pague impuestos y los agricultores tengan un poco de control, en lugar de que entren al lugar y se lleven a todo el mundo”, afirmó Trump en la entrevista grabada el viernes.

El mandatario criticó las redadas que han afectado a trabajadores con años de permanencia en el campo. “Hay personas que llevan trabajando entre 15 y 20 años, que son buenas, que posiblemente entraron de forma irregular… y acabas destruyendo al agricultor porque te llevas a toda la gente. Es un problema”, afirmó.

Las declaraciones contrastan con la postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En respuesta a consultas de NBC News, un vocero del DHS reafirmó que la aplicación de la ley en lugares de trabajo sigue siendo una prioridad, advirtiendo que no habrá “espacios seguros para las industrias que acogen a delincuentes violentos”.

Esta contradicción interna se suma a la confusión que ha generado la administración de Trump en las últimas semanas. El pasado 12 de junio, el presidente publicó en Truth Social que “debemos proteger a nuestros agricultores” y que “se avecinan cambios”, lo cual coincidió con una breve pausa en redadas en sectores como agricultura, hotelería y restaurantes. Sin embargo, pocos días después, las detenciones se reanudaron.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, reiteró en ese momento que cualquier persona indocumentada corre el riesgo de ser deportada, alineándose con la política más dura del mandatario.

El nuevo plan ha sido interpretado por algunos analistas como un intento de atraer el voto agrícola y empresarial, sectores que han manifestado preocupación por la pérdida de mano de obra calificada debido a las redadas.

Hasta ahora, no se han ofrecido detalles concretos sobre cómo funcionaría este pase temporal, ni si el DHS lo respaldará. Un vocero de la Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas de NBC News sobre el posible conflicto entre las declaraciones del presidente y la postura oficial del DHS.

La propuesta de Trump vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre la aplicación estricta de la ley migratoria y las necesidades laborales del campo estadounidense, especialmente en estados como Arizona, donde la mano de obra inmigrante es vital para la economía local.