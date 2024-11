Propone Álvarez Máynez Reforma Fiscal Progresiva

*Para Financiar Gastos en Varios Rubros.

Monterrey, NL. Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, en su visita a Monterrey propuso una reforma fiscal progresiva, para financiar gastos en materia de salud, educación y otros rubros prioritarios.

Al reunirse con alrededor de 30 miembros de la Universidad Iberoamericana de Monterrey, el candidato emecista planteó una reforma fiscal gradual y progresista con la que, aseguró, se podría incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) hasta en un 5 por ciento en 6 años.

Álvarez Máynez, señaló que «México tiene que hacer una reforma fiscal gradual, que no frene la economía, que no afecte a sectores productivos fuertes, pero que sí sea consistente y permita a lo mejor 4 o 5 puntos del PIB en un sexenio, gradualmente», dijo, en respuesta a la pregunta de uno de los asistentes.

«No creo que haya una manera distinta de financiar el gasto en inversión, en educación, en salud», precisó Álvarez Máynez.

Detalló que la reforma fiscal por él propuesta, implicaría cobrar un impuesto verde más alto al uno por ciento más rico de la población, al ser quienes más contaminan.