Gobierno Federal Suspende Pago de Beca Rita Cetina Para Julio y Agosto

*Debido al Periodo Vacacional.

Ciudad de México, 27 de Junio.- La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, tiene como objetivo brindar apoyo económico a estudiantes inscritos en escuelas públicas a nivel secundaria.

Tras haber efectuado los pagos a las familias con un calendario programado alfabéticamente por la letra del primer apellido de los beneficiarios, este viernes 27, fue el último día de depósitos correspondientes al tercer bimestre -mayo, junio- del año en curso.

En vísperas del periodo vacacional de los estudiantes de educación básica en el país, se ha dado a conocer que este Programa para el Bienestar del Gobierno de México no efectuará pagos para el próximo bimestre del año. Por esto mismo, se recomienda que tomes precauciones con tu dinero.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que los tres programas de becas del Gobierno sólo efectúan sus pagos para los meses en los que hay clases, por lo que para el periodo bimestral de julio y agosto, no se podrá cobrar la beca.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP han hecho un breve comunicado que dice «Recuerda que no hay pago en julio y agosto por periodo vacacional».

Debido al comunicado, será hasta el siguiente bimestre en el que se reanudará la realización de pagos a los estudiantes beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2025, es decir, en septiembre y octubre de este año.

Cabe recalcar que las familias beneficiadas con esta beca reciben un apoyo económico de mil 900 Pesos por bimestre. Es posible recibir 700 Pesos más por cada estudiante extra que tengan las familias registradas en este programa.

Este programa pretende alcanzar a brindar apoyo económico a alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Sin embargo, comenzó cubriendo a los estudiantes de nivel secundaria, y se espera que los demás niveles se integren con el paso del tiempo.Sun