En el Poder Judicial, Atención de Calidad y Digna Para la Población

* Afirma Rutilio Escandón.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de Febrero de 2017.- Interesados en que la población chiapaneca se vea lo menos posible afectada en su bolsillo por los trámites legales que requieren, el Poder Judicial de Chiapas estableció dos módulos de expedición de Constancias de Antecedentes No Penales, ahora en el Distrito Judicial de Tapachula y San Cristóbal de Las Casas.

Así lo informó el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, quien detalló que en un logro más de la institución, ahora las mujeres y hombres que deseen tramitar este documento y que vivan en estos municipios, ya no tendrán que trasladarse a la capital chiapaneca para solicitarla, ya que se capacitó a personal para que ahora sin realizar costos de traslado, puedan obtener esta constancia con una vigencia de seis meses.

El titular del Poder Judicial señaló que de esta forma, también se reducirá el número de personas que son recibidas en Tuxtla Gutiérrez, agilizando en gran medida el proceso; y con el fin de que no haya contratiempos recomendó a la población llevar todos los papeles oficiales, como copia del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y comprobante de pago en oficina bancaria, en un horario de 8 a 4 de la tarde.

Escandón Cadenas refrendó su compromiso de seguir mejorando los servicios que ofrece el tribunal y de seguir impartiendo justicia equitativa, transparente y expedita para todas y todos. Comunicado de Prensa