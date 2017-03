Crece Inconformidad por Altas Tarifas Eléctricas

* Usuarios se Suman a Resistencia Civil.

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo.- “Ya son demasiadas las comunidades que están en contra del alza de la tarifa eléctrica de la CFE y las familias con salarios paupérrimos y otra mayoría que ni a eso llegan por ser parte del creciente desempleo, se definen entre pagar un costo de luz demasiado alto o preferir comer lo meramente necesario”, dijo Rodolfo Cruz Barrios.

El declarante, asesor del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), añadió, “hay personas con un salario mínimo y les llega su recibo de 1,000 a 1,200 pesos, ellos se han acercado a la organización para que les apoyemos y declararse en resistencia civil en contra de la CFE”.

Indicó, “hemos querido dialogar con los altos funcionarios de la CFE, tratar de resolver esta problemática y la respuesta siempre ha sido la misma: que revisarán las instalaciones eléctricas de los hogares, y al final, salen con que la instalación es vieja y por eso el precio de la tarifa es alto.

“Nunca han dicho que el adeudo acumulado será perdonado o anulado, sino que se pague en abonos, y mientras los recibos siguen llegando muy elevados; por eso, viendo que es un juego de nunca acabar de la CFE, las familias han decidido unirse a la resistencia civil igual que otros municipios y luchar a gran escala”.

Asimismo dijo, “la CFE, contrata a una empresa para cambiar los medidores antiguos por los que usan tarjeta, o digitales, y eso ha creado malestar por la imposición, ya que no piden autorización, se meten, quitan el medidor que es propiedad del usuario y se lo llevan o roban porque ya no aparece por ningún lado.”

Enfatizó, “nos organizamos cada vez más para, coordinados con otras organizaciones, acordar el definitivo no pago de la luz, endurecer las acciones de resistencia puesto que ahora la CFE anuncia que ya cuenta con un bufete jurídico para la cobranza del usuario con altas tarifas y al no pagar, lo subirán al buró de crédito”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar