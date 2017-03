Inoperantes Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Soconusco

* LOS RÍOS COATÁN Y CAHOACÁN SUFREN UNA IRREVERSIBLE CONTAMINACIÓN, Y TODOS LOS DESECHOS VAN A PARAR AL MAR.

* POBLACIÓN EXPUESTA A CONTRAER ENFERMEDADES COMO EL CÁNCER.

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo.- Las plantas de tratamiento de aguas residuales en la región del Soconusco, sobre todo en Tapachula, son inoperantes, reconoció el regidor Obed de los Santos Domínguez, presidente de la Comisión de Salud en el Ayuntamiento local.

En entrevista, dijo que los ríos Coatán y Cahoacán, dos de los más grandes en la región, sufren una irreversible contaminación que llega al estero y al mar, “que además daña nuestro medio ambiente y la salud de la población, debido a que las descargas de los drenajes van directo a los afluentes”.

Sostuvo que la propia administración municipal que encabeza Neftalí Del Toro Guzmán, tiene responsabilidad u omisión en que las plantas de tratamiento -en el caso de Tapachula-, no estén funcionando al cien por ciento.

“Hemos pugnado para que se les dé la atención adecuada a esas instalaciones pero nos hemos topado con barreras muy fuertes de parte de las instancias del Gobierno”, indicó.

El Regidor consideró que el mayor ejemplo de contaminación en Tapachula es el mal llamado “Coatancito”, pues se trata en realidad de un gran drenaje a cielo abierto, porque recibe las descargas domiciliarias de una gran parte de la ciudad, sin que nadie haga algo para evitarlo.

“Con esa contaminación se causa daño a la flora y fauna; pero principalmente a la vida humana, lo que gradualmente repercute en la población con las enfermedades, desde las comunes hasta las graves, como el letal cáncer, que ha venido en aumento en la zona”, señaló.

Asimismo, que “las autoridades, en lugar de dar prioridad con un plan integral a esa problemática de que las aguas negras se arrojan directamente a los ríos y el mar, vemos únicamente que los funcionarios de todos niveles se toman la foto y se publicitan hablando contra la contaminación”.

No hay acciones permanentes para evitar los daños que se agravan con los efectos del cambio climático, recalcó.

“La verdad es que los Gobiernos no son congruentes, entre lo que dicen sus discursos y las nulas acciones del cuidado del medio ambiente”, insistió.

De los Santos Domínguez lamentó que desde el inicio de la administración municipal han insistido en que las autoridades hagan algo para afrontar la problemática, pero no leer han hecho caso.

“Vemos cómo se contaminan los ríos y nadie pone atención al reclamo en ese rubro. Pero eso sí, cada día surgen más enfermedades ocasionadas por excesos de contaminación y los daños merman fuertemente los presupuestos gubernamentales”, apuntó.

De acuerdo al Regidor, dependencias como la SEMARNAP y la PROFEPA, entre otras, también son responsables de atender la contaminación y sus funcionarios podrían justificar sus sueldos con intervenir para que funcionaran las plantas de tratamiento y construir más.

En el caso del resto de los municipios de las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur, comentó que la situación es aún más grave, porque en muchos de ellos ni siquiera tienen agua potable, menos una planta de tratamiento.

En gran parte de esas regiones todavía se usa agua de pozos o van por ella directamente a los ríos, que están igual de contaminados que los de Tapachula.

Ante los oídos sordos de las actuales autoridades municipales, la población espera la pronta intervención de los Gobiernos Federal y Estatal para hacer entre esas dos instancias un frente común que permita dar solución a la contaminación de las aguas en Tapachula, y de otros problemas que tampoco ha podido atender el Ayuntamiento. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar