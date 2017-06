Sin Protocolos de Seguridad las Gasolineras de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio.- Las reformas energéticas fallidas provocaron la proliferación de gasolineras que en su mayoría no cumplen con los protocolos de seguridad y ponen en riesgo a quienes habitan en las cercanías, precisó la diputada federal María Elena Orantes López.

La aprobación de la reforma energética no trajo más que la liberación de los precios de la gasolina y con ello, la internacionalización de los precios y el rompimiento del esquema de estructura que medía que cuando había escuelas y hospitales no podría haber gasolineras.

Al abrirse esa liberalización, el control de lo que era el reglamento y la ley nacional varían, porque la reforma trae consigo la oferta y la demanda, pero también se está pugnando porque el poco empleo que existe en las gasolineras tampoco se quite, porque ahora quieren plantear que no haya despachadores y que todo sea electrónico, añadió.

El avance tecnológico es maravilloso, pero no abonando a la crisis de empleo que vive México, “estamos en desacuerdo en ello y obviamente revisaré el hecho de que hayan proliferado tantas gasolineras sin un método de cuidado, cuando nosotros abonamos a la prevención”.

Aunque no reveló de cuanto es la bolsa económica, aseguró que en el Congreso de la Unión, en base al artículo 37 del Código Fiscal, aprobaron que el FORTAMUN pueda ser utilizado por las Presidencias Municipales para que se atienda de manera ante un fenómeno natural.

También ha sido aprobado que se destinen recursos para la capacitación en materia preventiva, para que esa información llegue a las comunidades y la población sepa qué hacer en caso de un evento natural. EL ORBE/Rodolfo Hernández González