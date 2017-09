Exige MORENA Investigar al Ayuntamiento de Tapachula por Actos de Corrupción

*DENUNCIA LA EXISTENCIA DE FACTURAS INFLADAS Y USO DISCRECIONAL DE LOS RECURSOS DEL ERARIO.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto.- Este jueves, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), exigió formalmente a los órganos fiscalizadores del Gobierno Federal y del Estado, se investigue al alcalde Neftalí Del Toro Guzmán y al resto del Ayuntamiento, por presuntos actos de corrupción.

A través de la regidora, Rosa Irene Urbina Castañeda, se dio a conocer que hay infinidad de irregularidades que van desde facturas infladas, compras para beneficiar a familiares, uso discrecional de los recursos del erario, entre otras que deben ser investigados.

En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, la Regidora señaló que en estos casi dos años que lleva la actual administración municipal, han denunciado reiteradamente lo que está ocurriendo, pero las autoridades no han querido proceder.

Antes de que concluya el periodo, señaló, se debe de esclarecer el uso y manejo de los recursos del erario, incluyendo la recaudación local, como los impuestos de diversos tipos, comercio informal, mercados, parquímetros, entre otros.

De confirmarse, con la investigación y auditorías de que en realidad se están cometiendo delitos en diversas áreas del Ayuntamiento y el solapamiento de la Contraloría Interna, debe castigarse a quien resulte responsable.

Puso como ejemplo que esta misma semana, el Alcalde hizo entrega a nombre del Ayuntamiento y Cabildo municipal, un camión recolector y compactador para basura, supuestamente con un costo de dos millones 238 mil Pesos, que se aseguran se cubrió con recursos del Fondo IV del 2017, en un presupuesto etiquetado para Protección Civil.

Aclaró que, si bien es cierto que se aprobó en Sesión de Cabildo el monto general para Protección Civil, que asciende a 9 millones 792 mil 162 Pesos, “a la fecha no se ha aprobado en lo particular, o sea, el desglose de la forma en que se va a gastar el recurso”.

Dijo que el Alcalde, aún sabiendo que se trata de una irregularidad, se adelantó a comprar el camión y “seguros para vehículos a precios inflados por un millón doscientos mil Pesos”.

Así también, que hay el reporte financiero de supuestos mantenimiento a diversos vehículos, “pero también a precios inflados por un monto de un millón 800 mil Pesos”.

La también Presidente de la Comisión de Protección Civil del Cabildo de Tapachula, afirmó que esos trabajos fueron facturados por la empresa Profesional en Servicio y Diagnóstico, S.A. de C.V. (PROSEDI), con dirección en la 9ª Oriente No. 21, interior F, empresa que realiza servicios de alineación y balanceo, venta de llantas, aceites, refacciones en general y servicios de mantenimiento.

“Es decir, hacen de todo a precios alzados y el cual ni razón social tiene, mucho menos instalaciones adecuadas para hacer esos trabajos”, recalcó.

Se refirió también que el jueves de la semana pasada, el director de Protección Civil Municipal, José Francisco Pérez Morales, mediante oficio DPC/DA/AGOS/0182/2017, le hizo entrega de copias simples de diez expedientes para su revisión.

En el oficio se especifica que los originales se encuentran para su validación en la Secretaría de Protección Civil del Estado.

“No es posible que, por un lado estén enviando los expedientes para revisión, cuando por otro lado, el Presidente ya ejerció la mayor parte del recurso, lo que genera desconfianza y sospecha que se está haciendo mal uso del recurso del erario público al interior de este ayuntamiento”, indicó.

Comentó además, que las autoridades locales contemplan adquirir un sistema multialerta para sismos, “el cual consideramos necesario para contribuir a la seguridad y protección de la ciudadanía”.

Aunque precisó que en la cotización presentada en Enero de éste año, los aparatos costaban un millón 900 mil Pesos, en las facturas de ahora aparecen a un precio de dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos, “el cual anunciarán con bombo y platillo en los próximos días”.

La Regidora dejó en claro que no se prestarán a esas irregularidades y, por el contrario, esperan que se proceda conforme a derecho para que en Chiapas nadie esté por encima de la ley. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello